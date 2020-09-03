Две крупнейшие фармкомпании Sanofi и GSK испытают вакцину от коронавируса

Если вакцина пройдет испытания, то производство начнут уже в первой половине 2021 года

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline и французская Sanofi проведут испытания новой белковой вакцины от COVID-19, об этом сообщает издание Guardian.

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Третья фаза исследований, в ходе которых вакцина будет протестирована на 1000 людей, должна начаться до конца года. При их успешном исходе компании запросят разрешения на массовое производство уже в первой половине 2021 года.

Сообщается, что в таком случае, компании смогут произвести 1 млрд вакцин к концу следующего года.

В июле правительство США согласилось предоставить GSK и Sanofi — $2,1 миллиарда на ускорение разработки вакцины. Если она окажется эффективной, то фармпроизводители предоставят США 100 миллионов доз препарата. Фирмы также согласились поставить правительству Великобритании до 60 миллионов доз вакцины.

В апреле этого года компании объединили усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Ранее глава ВООЗ заявил , что только на вакцины против нового коронавируса потребуется более $100 млрд



Корпорации Pfizer/BioNTech, а также компании AstraZeneca и Moderna называли ориентировочные цены на вакцину: минимальная цена будущей вакцины от коронавируса может составить примерно 3 евро, максимальная - около $60.

Станислав Стороженко

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