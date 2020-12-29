Украина получит бесплатно вдвое больше доз вакцины от COVID-19: для 8 млн человек

Украина получит 16 млн, а не 8 млн доз вакцины от коронавируса в рамках программы COVAX. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала Дом.

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Он отметил, что 8 млн доз вакцин необходимо колоть дважды – именно поэтому их хватило бы только для 4 млн граждан.

"Соответственно, 16 млн – это будет для 8 млн граждан. Это то, что в рамках COVAX Украина получит", – сказал Немчинов.

СПРАВКА. Программа Всемирной организации здравоохранения COVAX – это основная глобальная схема вакцинации от коронавируса людей в странах с низким и средним уровнем доходов по всему миру. Она направлена на поставку не менее 2 млрд доз вакцины к концу 2021 года, чтобы охватить 20% наиболее уязвимых слоев населения в 91 стране с низким и средним уровнем дохода, в основном в Африке, Азии и Латинской Америке. Сейчас отсутствует информация о том, какие именно вакцины Украина получит от программы COVAX.

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Станислав Стороженко

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