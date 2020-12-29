В эксперименте три мутации позволили "короне" уйти от антител выздоравливающих от COVID-19

Итальянские микробиологи наглядно показали, как в результате "эволюции" коронавирус может приобретать свойства, позволяющие ему уходить от нейтрализующих антител: в пробирке они инкубировали SARS-CoV-2 с эффективной против него плазмой выздоравливающих после COVID-19 и наблюдали, приспособится ли патоген. Результаты изложены в препринте на сервере bioRxiv.

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Недавнее обнаружение в Британии и Африке штаммов с различными изменениями генома, в том числе и E484K, насторожило ученых: они полагают, что в результате спонтанных мутаций вирус может "научиться" избегать эффективного иммунного ответа у переболевших и привитых. Какая будет степень ускользания, и будет ли вообще, – этого наверняка не знает никто.

"Важный вопрос для разработки вакцин заключается в том, может ли коронавирус под давлением иммунного ответа (антитела) у выздоравливающих и вакцинированных развиться в новые штаммы, чтобы избежать коллективного иммунитета и терапии антителами", – пишут авторы.

В эксперименте итальянских специалистов была собрана плазма у 20 пациентов. Она полностью нейтрализовала вирус "в пробирках" шесть пассажей подряд, но на седьмом, спустя 45 дней, мутация-делеция F140 привела к частичному снижению нейтрализующего эффекта плазмы.

На 73-й день эксперимента произошла мутация-замена E484K в рецептор-связывающем домене (RBD) – том самом участке шипа вируса, который цепляется за мембрану клетки жертвы. Всего спустя неделю, на 80-й день, последовала мутация-вставка, которая "привела к образованию штамма, полностью устойчивого к нейтрализации плазмой".

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Вирус-мутант PT188-EM проверили на коктейле из нескольких антител: полного ускользания от них не было отмечено, но снижение эффективности все же наблюдалось.

Между тем, по словам ученых, обычно иммунный ответ направлен не на какой-то один антиген/участок коронавируса, а на многие одновременно, и выпадение из этого числа нескольких "мишеней" если и ослабит защиту, то вряд ли существенно.

"К счастью, не все протестированные образцы плазмы и моноклональные антитела были одинаково нейтрализованы этими мутациями, что позволяет предположить, что естественный иммунитет к инфекции может нацеливаться на дополнительные мишени, и все еще может нейтрализовать PT188-EM", – немного успокоили авторы.

Евгений Пилипенко

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