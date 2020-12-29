Испания создаст реестр тех, кто откажется прививаться и поделится им со странами ЕС

В Испании планируют создать электронный реестр, куда попадут все те, кто откажется от предложенной антикоронавирусной вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения страны Сальвадор Илья, пишет BBC.

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Министр отметил, что этот список не будет доступен ни общественности, ни работодателям, но они планируют передать его "европейским партнерам".

В реестр попадут те, кому будет предложено сделать прививку от COVID-19, но они откажутся. При этом, вакцинацию планируется сделать необязательной, отметил Илья.

По словам министра, он считает, что единственный способ победить вирус – это "вакцинировать всех нас – чем больше, тем лучше".

2 ноября похоронные бюро Испании объявили забастовку – они перестали справляться с наплывом умерших от коронавируса.

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Дарья Мостовая

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