Не справляемся со смертностью от COVID-19. В Испании похоронные бюро объявили забастовку
В День всех святых испанцы обычно посещают могилы своих родных, в этом году с этого дня началась забастовка бюро ритуальных услуг
В это воскресенье, 1 ноября, сотрудники похоронных бюро в Испании объявили забастовку – они перестали справляться с возросшим количеством умерших от коронавируса и требовали, чтобы им выделили еще работников, сообщает BBC.
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Забастовка началась именно 1 ноября не случайно – в этот день в стране отмечается День всех святых, когда люди поминают умерших родственников, посещая их могилы.
По данным университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в Испании зарегистрировано более 1,1 млн случаев заболевания COVID-19, из которых 35 800 – закончились смертью.
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