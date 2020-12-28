В Германии восемь человек получили передозировку вакциной от COVID-19: за ними наблюдают

В Германии кампания по вакцинации от COVID-19 была омрачена происшествием на севере страны, когда восемь работников дома престарелых получили передозировку вакциной BioNTech-Pfizer. Об этом сообщает Reuters.

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Сотрудники дома престарелых в городе Штральзунд получили дозу вакцины, в пять раз превышающую рекомендованную. Четверо из них обратились в больницу для наблюдения после появления гриппоподобных симптомов.

"Я глубоко сожалею о случившемся. Этот частный случай связан с персональными ошибками. Я надеюсь, что все пострадавшие не испытают серьезных побочных эффектов", – говорится в заявлении главы района Передняя Померания-Рюген Стефана Керта.

Власти района указали на заявления BioNtech о том, что влияние больших доз было изучено в ходе испытаний вакцины, они не приводят к серьезным последствиям.

По сообщению NDR, представитель BioNtech подтвердила эту информацию. По ее словам, во время тестов вводили до 100 микрограмм вакцины без серьезных последствий. Обычная доза составляет 30 мкг.

Пилот-любитель в Германии пролетел по маршруту, который на карте авиатрекера Flightradar24 над землей Баден-Вюртемберг отразился как огромный шприц. Тем самым 20-летний Сами Крамер отметил старт 27 декабря массовой вакцинации сограждан против коронавируса

Вадим Ребрина

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