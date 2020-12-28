Отметил старт вакцинации. Немецкий пилот "нарисовал" на карте гигантский шприц – видео

Пилот-любитель в Германии пролетел по маршруту, который на карте авиатрекера Flightradar24 над землей Баден-Вюртемберг отразился как огромный шприц. Тем самым 20-летний Сами Крамер отметил старт 27 декабря массовой вакцинации сограждан против коронавируса, пишет Reuters.

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Полет продлился 100 минут: контуры шприца – около 210-220 км.

"Есть еще относительно много людей, которые выступают против вакцинации, и мои действия могут быть напоминанием им, чтобы они все же задумались над этой темой. Нам нужно сдвинуть дело с мертвой точки", – сказал пилот.

Смотреть видео полета, ускоренное в 50 раз.

Также, по словам Крамера, он сделал это от радости, что начало вакцинации может ознаменовать ускоренное возрождение экономики, в том числе авиационной промышленности, которая сильно пострадала от пандемии.

До конца года власти ФРГ планируют распределить по пунктам вакцинации 1,3 млн доз, и еще около 700 000 доз – в первую неделю января. По прогнозам, до конца марта в Германии введут 11-13 млн доз антикоронавирусной вакцины. По недавнему опросу, уже сейчас готовы привиться около 65% граждан страны-первой экономики Европы.

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Еще три пандемичных контура 2020 года в небе – лайк медикам, аббревиатура Нацслужба здравоохранения Британии и карантинное "Оставайтесь дома":

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Евгений Пилипенко

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