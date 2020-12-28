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Ляшко намекнул, что в Украине будут вакцинировать от ковида препаратом от Pfizer-BioNTech

28.12.2020, 07:11
Ляшко намекнул, что в Украине будут вакцинировать от ковида препаратом от Pfizer-BioNTech - Фото
Сотрудник Красного креста в ФРГ с контейнером для вакцины (фото - ЕРА)

Украина готовится закупать и распространять антикоронавирусную мРНК-вакцину от Pfizer/BioNTech: именно она требует сверхнизких температур для транспортировки и хранения, о которых в эфире канала Украина 24 вчера, 27 декабря, говорил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По его словам, власти смогут обеспечить необходимый температурный режим (до –80°С) для перевозки/хранения препарата.

Ляшко говорит, что когда были проверены национальные склады МОЗ, выяснилось, что там "реально нет условий для хранения таких вакцин или лекарственных средств". После этого в Минздраве начали работать с частными логистическими фармацевтическими компаниями – и такие условия появились.

"Есть возможность хранения, логистики, транспортировки до пунктов прививки вакцины и при температуре хранения минус 80 градусов", – подчеркнул он.

СПРАВКА. Такой температурный режим нужен для первой вакцины от COVID-19 на мРНК-технологии: она разработана компанией BioNTech и выпускается Pfizer. Нынешнему составу вакцины нужно –70°С для хранения. Далее производитель обещает поработать над составом, который будет более термостабилен при "нормальной" температуре, к примеру, как в обычном холодильнике. Вакцина от Modernа, несмотря на аналогичную технологию, не столь требовательна в холоду: ей нужно всего –20°С.

Схема следующая, уточнил замглавы Минздрава: вакцина прилетает на самолете, далее ее от машины до склада транспортируют в термоконтейнере с сухим льдом, перегружают в холодильники, где она может храниться длительное время.

После этого идет расчет, как и сколько доз нужно привезти в разные пункты вакцинации, где препарат может храниться до пяти суток (желательно сделать прививку раньше) при температуре от +2 до +8.

Сколько доз вакцины Pfizer/BioNTech будет доставлено в Украину, когда это может быть, если пока нет даже контракта с производителем, Ляшко не уточнил. По программе СOVAX, которая обеспечит стране 8 млн бесплатных доз (на 4 млн человек из групп риска), вероятно, будет распространяться более дешевая вакцина от других производителей. 

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Евгений Пилипенко
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