Куда мощнее естественного иммунного ответа. В Китае проверяют новую вакцину от COVID-19

В Китае разработали вакцину-кандидат против коронавируса, которая при вакцинации тремя дозами вызывает у животных стерилизующие уровни нейтрализующих антител. То есть, может пресекать передачу вируса от зараженного здоровому: настолько мощно и оперативно уничтожается патоген. Препринт о доклинической фазе исследований выложен на bioRxiv.

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Специалисты из нескольких китайских университетов создали так называемую субъединичную вакцину. Это эмульсия из множества копий модернизированного S-белка поверхности вируса (StriFK) и инновационного усилителя иммунного ответа – модифицированного азотными бисфосфонатами соединения на основе цинка и алюминия (FH002C).

У мышей, хомячков и нечеловеческих приматов иммунизация двумя и тремя дозами "хорошо переносилась" и привела к получению в 28–38 и 47–269 раз соответственно более высоких титров нейтрализующих антител, чем в плазме тех, кто выздоровел от COVID-19. "Что еще более важно, иммунизация StriFK-FH002C дала стерилизующий иммунитет", – пишут авторы.

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Создатели препарата предложили местному регулятору испытать его на людях, так как с его помощью "кажется достижимым" прекращение передачи инфекции и, соответственно, пандемии.

Они подчеркнули, что разработка идеальной субъединичной вакцины против SARS-CoV-2 сталкивается с двумя проблемами.

Первая: нужно, чтобы она вызывала преимущественно нейтрализующие антитела, а не любые другие, которые могут приводить к антитело-зависимому усилению заболевания. Вторая: один вирусный белок вызывает меньший иммунный ответ, чем вакцина на основе "убитого" целого вируса или вирусоподобных частиц, и нужно дополнительно усиливать реакцию организма адьювантами. Однако часть таких "усилителей" может приводить к вакцино-ассоциированному усилению респираторного заболевания.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

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Евгений Пилипенко

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