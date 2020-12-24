Не такая, как в Британии и ЮАР. В Нигерии обнаружена новая мутация коронавируса

Еще один новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, похоже, появился в Нигерии. Об этом заявил глава Африканского центра по контролю за заболеваниями (CDC) Джон Нкенгасонг, уточнив, что необходимы дополнительные исследования, передает Reuters.

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"Это не такая мутация, как в Великобритании и Южной Африке", – заявил Нкенгасонг.

Обнаружение новых вариантов в Нигерии и ЮАР стало причиной созыва экстренного заседания CDC.

Особую тревогу, по словам Нкенгасонга, вызывает то, что на прошлой неделе Нигерия сообщила о росте случаев заболевания на 52%, а Южная Африка – на 40%.

В то же время он отметил, что пока нет доказательств влияния нового штамма на увеличение числа инфицирований в Нигерии. С другой стороны, Нкенгасонга предупредил, что в стране слабее геномный надзор, чем в Великобритании, и сказал, что для изучения образцов потребуется больше времени.

Как отмечается, в Нигерии, самой густонаселенной стране Африки с населением более 200 млн человек, было зарегистрировано меньше случаев коронавируса, чем во многих других странах континента.

23 декабря общее количество дел превысило 80 000 человек. Ежедневно регистрируемые случаи впервые в этом месяце превысили 1000.

По данным Африканского CDC, на континенте зарегистрировано более 2,5 млн случаев коронавируса, что составляет 3,3% от общемирового числа случаев.

По словам Нкенгасонга, новый, более быстро распространяющийся штамм, обнаруженный в Южной Африке 18 декабря, теперь является преобладающим, хотя – как и в случае с мутацией в Великобритании – нет доказательств того, что он приводит к более серьезному протеканию заболевания.

Около 10 дней назад на юге Англии обнаружили новый вариант коронавируса, который, вероятно, распространяется быстрее. Он не считается более летальным, также нет информации о том, что он как-то иначе реагирует на вакцину от COVID-19.

В Центре общественного здоровья Украины заявили, что новый штамм более заразен для людей моложе 60 лет, но данные о нем пока не указывают на более тяжелое течение или рост смертности.

Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС ограничить второстепенные поездки в/из Великобритании, но не запрещать их полностью.

23 декабря стало известно о появлении нового штамма в ЮАР.

Наталия Медведева

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