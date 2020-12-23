В Великобритании заявили о еще одном новом штамме: ограничивают поездки в ЮАР

В Великобритании все, кто был в Южной Африке в последние две недели или контактировал в такими людьми, должны немедленно самоизолироваться. Причина — новый штамм коронавируса. Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок, сообщает BBC.

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Хэнкок сказал, что в Великобритании зарегистрированы два случая еще одного нового штамма. Оба человека контактировали с заболевшими, которые приехали из ЮАР.

"Этот вирус еще более заразен и, похоже, мутировал больше, чем новый вирус", – сказал министр.

Великобритания изолирует новые случаи и вводит ограничения на поездки из Южной Африки.

Представитель Минздрава Британии доктор Сьюзан Хопкинс сказала, что власти изучают свойства нового штамма, и что для них это не было неожиданностью, сообщает The Guardian.

Тем временем количество случаев старого варианта остается стабильным или снижается в некоторых областях. Однако фиксируется резкое увеличение случаев нового штамма, обнаруженного ранее, сообщила замглавврача Англии Дженни Харрис.

По ее словам, количество занятых пациентами с COVID-19 больничных коек по всей Англии приближается к апрельскому пику – около 21 000.

За последний отчетный период в Великобритании было зарегистрировано 39 237 новых случаев COVID-19. Это самый высокий суточный показатель на сегодняшний день. Власти уже объявили об ужесточении локдауна.

Около 10 дней назад на юге Англии обнаружили новый вариант коронавируса, который, вероятно, распространяется быстрее. Он не считается более летальным, также нет информации о том, что он как-то иначе реагирует на вакцину от COVID-19.

В Центре общественного здоровья Украины заявили, что новый штамм более заразен для людей моложе 60 лет, но данные о нем пока не указывают на более тяжелое течение или рост смертности.

Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС ограничить второстепенные поездки в/из Великобритании, но не запрещать их полностью.

22 декабря в Британии было зарегистрировано 36 804 случая коронавируса.

Вадим Ребрина

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