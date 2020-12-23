В Великобритании заявили о еще одном новом штамме: ограничивают поездки в ЮАР
В Великобритании все, кто был в Южной Африке в последние две недели или контактировал в такими людьми, должны немедленно самоизолироваться. Причина — новый штамм коронавируса. Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок, сообщает BBC.
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Хэнкок сказал, что в Великобритании зарегистрированы два случая еще одного нового штамма. Оба человека контактировали с заболевшими, которые приехали из ЮАР.
"Этот вирус еще более заразен и, похоже, мутировал больше, чем новый вирус", – сказал министр.
Великобритания изолирует новые случаи и вводит ограничения на поездки из Южной Африки.
Представитель Минздрава Британии доктор Сьюзан Хопкинс сказала, что власти изучают свойства нового штамма, и что для них это не было неожиданностью, сообщает The Guardian.
Тем временем количество случаев старого варианта остается стабильным или снижается в некоторых областях. Однако фиксируется резкое увеличение случаев нового штамма, обнаруженного ранее, сообщила замглавврача Англии Дженни Харрис.
По ее словам, количество занятых пациентами с COVID-19 больничных коек по всей Англии приближается к апрельскому пику – около 21 000.
За последний отчетный период в Великобритании было зарегистрировано 39 237 новых случаев COVID-19. Это самый высокий суточный показатель на сегодняшний день. Власти уже объявили об ужесточении локдауна.
- Около 10 дней назад на юге Англии обнаружили новый вариант коронавируса, который, вероятно, распространяется быстрее. Он не считается более летальным, также нет информации о том, что он как-то иначе реагирует на вакцину от COVID-19.
- В Центре общественного здоровья Украины заявили, что новый штамм более заразен для людей моложе 60 лет, но данные о нем пока не указывают на более тяжелое течение или рост смертности.
- Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС ограничить второстепенные поездки в/из Великобритании, но не запрещать их полностью.
- 22 декабря в Британии было зарегистрировано 36 804 случая коронавируса.
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