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В Великобритании – рекордное суточное количество инфицированных за все время эпидемии

22.12.2020, 22:55
В Великобритании – рекордное суточное количество инфицированных за все время эпидемии - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA

В Великобритании зафиксирован самый высокий суточный рост случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Sky News.

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Сегодня, 22 декабря, в стране зарегистрировано 36 804 подтвержденных случая коронавируса. Вчера было 33 364 случая, а в воскресенье – 35 928.

Такой рост связывают с новым, быстро распространяющимся штаммом вируса, известным как VUI-202012/01.

Также сегодня в Великобритании от коронавируса умер 691 человек – это самый высокий показатель за почти месяц.

В целом в Великобритании зарегистрировано в общей сложности 2 110 314 случаев коронавируса и 68 307 связанных с ним смертей.

  • На юге Англии обнаружили новый вариант коронавируса, который, вероятно, распространяется быстрее. Он не считается более летальным, также нет информации о том, что он как-то иначе реагирует на вакцину от COVID-19.
  • В Центре общественного здоровья Украины заявили, что новый штамм более заразен для людей моложе 60 лет, но данные о нем пока не указывают на более тяжелое течение или рост смертности.
  • Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС ограничить второстепенные поездки в/из Великобритании, но не запрещать их полностью.

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Наталия Медведева
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Великобритания коронавирус мутация

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