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ЕС принял рекомендации о поездках в Великобританию: границы закрывать не советует

22.12.2020, 16:56
ЕС принял рекомендации о поездках в Великобританию: границы закрывать не советует - Фото
Флаг Евросоюза (Фото: pixabay.com)

Европейская комиссия рекомендует странам-членам ЕС ограничить второстепенные поездки в/из Великобритании в связи с распространением там нового штамма коронавируса, но не запрещать их полностью. Об этом говорится в рекомендации, опубликованной на сайте ЕС.

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Еврокомиссия считает, что второстепенные поездки должны быть ограничены для облегчения важных поездок и транзита пассажиров.

"Запреты на авиа- и железнодорожные рейсы следует отменить, учитывая необходимость обеспечения важных поездок и предотвращения сбоев в цепочке поставок", – говорится в документе.

При этом Еврокомиссия отмечает, что в Великобритании по-прежнему действуют правила свободного передвижения. Это означает, что государства-члены ЕС в принципе не должны отказывать во въезде лицам, прибывающим из Великобритании. После окончания переходного периода, с 1 января 2021 года, Великобритания станет третьей страной, и государства-члены должны будут ограничить несущественные поездки в ЕС для лиц, путешествующих из этой страны.

  • Ранее на юге Англии обнаружили новый вариант коронавируса, который, вероятно, распространяется быстрее. Он не считается более летальным, также нет информации о том, что он как-то иначе реагирует на вакцину от COVID-19. В Лондоне и его окрестностях введен самый высокий уровень карантинных ограничений.
  • Страны начали закрывать пассажирское сообщение с Великобританией.
  • ВОЗ пока не наблюдает усугубления тяжести COVID-19 из-за нового штамма коронавируса.
  • В Центре общественного здоровья Украины заявили, что новый штамм более заразен для людей моложе 60 лет, но данные о нем пока не указывают на более тяжелое течение или рост смертности. 



Вадим Ребрина
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Великобритания ЕС коронавирус

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