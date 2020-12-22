"Он мутирует куда медленнее гриппа". ВОЗ успокаивает по поводу нового штамма коронавируса

SARS-CoV-2 мутирует куда медленнее вируса гриппа, из-за чего к последнему ежегодно приходится "подстраивать" вакцины. Но до сих пор не видно существенного влияния мутаций коронавируса на то, как на него действует терапия, препараты или иммунитет от вакцины/болезни. Об этом заявила замглавы Всемирной организации здравоохранения Сумия Свамината, сообщает CNBC.

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"Надеемся, это так и в данном конкретном случае", – сказал она, комментируя шум вокруг нового британского штамма VUI-202012/01 (он же B.1.1.7).

В июле главный научный сотрудник ВОЗ уже говорила то же самое: что мутации коронавируса "никак не повлияют на эффективность вакцины: все вирусы мутируют – это нормальный процесс". ВОЗ все же собирается провести экстренное заседание насчет новой мутации.

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Между тем, глава BioNTech Угур Шахин заявил, что компании нужно около 1,5 месяцев, чтобы адаптировать вакцину к новому штамму, если в том будет потребность. При этом ей снова придется получать одобрение регуляторов стран и ЕС.

СПРАВКА. Штамм , может иметь наибольшее значение для повышения инфекционности вируса. Но это не доказано. Они также считают, что штамм мог появиться в результате эволюции вируса в хронически инфицированном человеке. . Штамм VUI-202012/01 характеризуют 17 мутаций (некоторые источники пишут о 23-х), восемь из которых затрагивают ген, кодирующий S-белок коронавируса: тот самый, который цепляется за клетку и позволяет вирусной частице проникать в нее. Мутация N501Y, полагают ученыеиметь наибольшее значение для повышения инфекционностивируса. Но это не доказано. Они также считают, что штаммпоявиться в результате эволюции вируса в хронически инфицированном человеке.

Этот вариант SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Англии, расшифровав сентябрьский образец генома. К середине декабря этот штамм (оранжевый цвет) начал резво распространяться по стране. Тем не менее, пока не доказано, что рост заражений в Британии связан именно с B.1.1.7: возможно, это просто совпадение:

Эпидемиологи теоретизируют, что B.1.1.7 может быть в среднем на 71% более заразным, чем другие варианты SARS-CoV-2, и он может на целых 0,4–0,9 повысить индекс репродукции вируса. Простыми словами: это приведет в росту количества заболевших и, соответственно, росту количества смертей.

Также у заболевших таким штаммом якобы значительно увеличено число вирусных частиц в пораженных органах. Это, однако, не ведет к ухудшению тяжести заболевания, как сейчас принято считать. В ЮАР все же отметили: штамм все чаще замечают у молодежи, "что вызывает обеспокоенность".

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Неизвестно, как много есть еще мест на планете, где распространяется этот штамм, ведь стран, проводящих расшифровку геномов, не так уж и много. Британия – один из лидеров в этой области.

Поднимать панику не стоит в любом случае, говорят ученые. Еще в конце весны и летом СМИ заполнили сообщения о мутации D614G, которая якобы намного увеличивает заразность вируса. Новый штамм быстро распространился по миру, почти вытеснив остальные. Тщательное изучение этого варианта показало, что D614G вряд ли слишком сильно повысила конкурентное преимущество такого вируса.

Штамм с мутацией N439K в определенной степени уходит от иммунитета, "настроенного" на распространенные штаммы коронавируса.

Евгений Пилипенко

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