В AstraZeneca заявили, что нашли "формулу успеха": повысили эффективность вакцины на 20%

В компании AstraZeneca заявили, что нашли "формулу успеха" — там смогли повысить эффективность разработанной совместно с Оксфордским университетом вакцины от коронавируса с 70% до 90%. Об этом сообщает Sky News.

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Испытания вакцины показали эффективность 90%, когда людям сначала давали половину дозы, а через месяц – полную дозу.

Когда две полные дозы вводились с интервалом не менее месяца, эффективность вакцины составляла 62% (общая эффективность — 70%). Вакцины Pfizer и Moderna при этом показали 95% и 94,5% эффективности.

Исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио сказал: "Мы думаем, что мы выяснили формулу успеха и определили, как добиться эффективности, которая после двух доз будет сравнима со всеми остальными".

Он отказался сообщить подробности, отметив, что вскоре результаты испытаний будут опубликованы.

Такое улучшение будет облегчением для правительства Британии, которое заказало 100 миллионов доз вакцины, из которых около 40 миллионов, как ожидается, будут доступны к концу марта.

Доктор Питер Опеншоу, профессор экспериментальной медицины в Имперском колледже Лондона, сказал, что глобальное влияние этой вакцины может быть "намного более сильным", чем у других, и что она может "значительно ускорить" текущую программу вакцинации в Великобритании.

Это происходит на фоне сообщений о том, что вакцина AstraZeneca может быть одобрена правительством Британии уже на следующей неделе.

Сейчас AstraZeneca совместно с Университетским колледжем Лондона испытывают новый препарат под названием Storm Chaser, который должен обеспечивать мгновенный иммунитет против COVID-19.

Вадим Ребрина

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