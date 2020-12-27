В Британии испытывают препарат, который может дать мгновенный иммунитет от COVID-19

Британские ученые испытывают новый препарат под названием Storm Chaser, который должен обеспечивать мгновенный иммунитет против COVID-19. Об этом пишет The Guardian.

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Препарат, по словам ученых, можно будет использовать в качестве неотложной помощи пациентам больниц и людям в домах престарелых, чтобы предотвратить вспышки заболевания.

Препарат разработан Университетским колледжем Лондона и AstraZeneca, фармацевтической компанией, которая также вместе с Оксфордским университетом создала вакцину от коронавируса. Он представляет собой смесь антител, которая вводится в организм виде двух доз, одна за другой.

Storm Chaser может быть доступен уже в марте или апреле, если будет одобрен британским регулирующим органом по лекарственным средствам.

Испытывают препарат на тех, кто уже подвергся воздействию вируса. На сегодняшний день инъекцию сделали 10 пациентам, за ними наблюдают. По замыслу разработчиков, препарат должен обеспечивать иммунитет к коронавирусу на срок от шести до двенадцати месяцев.

Минздрав утвердил план вакцинации жителей Украины от COVID-19. Он предусматривает четыре этапа и охватывает период по март 2022 года. В Евросоюзе массовая вакцинация началась сегодня.

Вадим Ребрина

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