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Прививки против COVID-19 доставили во все страны ЕС. Завтра стартует вакцинация

26.12.2020, 12:08
Прививки против COVID-19 доставили во все страны ЕС. Завтра стартует вакцинация - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Aidan Crawley/ЕРА)

Во все страны Европейского союза доставили вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. Завтра по всему ЕС стартует вакцинация, сообщила в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Она отметила, что вакцинация станет доступна одновременно для всех стран ЕС. "Это трогательный момент единства. И европейская история успеха", – заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что вакцинация – надежный выход из пандемии, и в скором времени появится больше вакцин – как только будет подтверждена их эффективность и безопасность. По ее словам, ЕС обеспечит вакцинами всех 450 млн жителей Союза, а также соседей по Европейской экономической зоне, например Исландию или Норвегию.

"Вакцинация постепенно поможет нам вернуться к нормальной жизни. Когда будет вакцинировано достаточное число людей, мы сможем снова путешествовать, встречаться с друзьями и семьями, иметь нормальные праздники", – сказала она.

Пока же фон дер Ляйен призывает сохранять осторожность и помнить о противоэпидемических мерах.

Марк Сировой
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