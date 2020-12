Прививки против COVID-19 доставили во все страны ЕС. Завтра стартует вакцинация

Во все страны Европейского союза доставили вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. Завтра по всему ЕС стартует вакцинация, сообщила в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Она отметила, что вакцинация станет доступна одновременно для всех стран ЕС. "Это трогательный момент единства. И европейская история успеха", – заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что вакцинация – надежный выход из пандемии, и в скором времени появится больше вакцин – как только будет подтверждена их эффективность и безопасность. По ее словам, ЕС обеспечит вакцинами всех 450 млн жителей Союза, а также соседей по Европейской экономической зоне, например Исландию или Норвегию.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.



Vaccination will begin tomorrow across the EU.



The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV