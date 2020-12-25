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Зеленский: Степанов – самый крепкий министр здравоохранения, но впереди у него – проверка

25.12.2020, 14:31
Зеленский: Степанов – самый крепкий министр здравоохранения, но впереди у него – проверка - Фото
Максим Степанов (Фото: Минздрав/Facebook)

Максим Степанов является самым крепким из министров здравоохранения из тех, которые были при новой власти, но ему еще предстоит проверка – обеспечение вакцинации против коронавируса в Украине. Так его в интервью Фокусу оценил президент Владимир Зеленский.

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По его словам, вирус "психологически убивал" предшественников Степанова. Они "не могли очень быстро выполнять задачи не потому, что плохие, а потому что были министрами в такое время".

"Сегодня Степанов. Он работает в сложных условиях борьбы с коронавируса. Мне очень сложно оценивать. Он самый крепкий из всех, кто был. Это точно. Он пытается", – сказал Зеленский.

При этом президент считает, что Степанов должен "плотнее сотрудничать" с премьер-министром. А самым сложным вызовом для главы Минздрава, говорит Зеленский, станет вакцинация. "Мы не входим в перечень приоритетных стран, которые в ближайшее время получат вакцину. И вот тут выявляется – министр или не министр", – объяснил глава государства.

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По словам президента, результаты "проверки" Степанова будут видны в феврале-марте. Зеленский поставил задачу Степанову, чтобы вакцина появилась в Украине уже в конце января, в крайнем случае – в феврале.

"Я хочу, чтобы в январе мы получили 100 000 – 200 000 доз. Но нам придется очень сильно потрудиться, чтобы люди пошли вакцинироваться", – добавил он.  

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Марк Сировой
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