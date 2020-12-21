Евросоюз одобрил первую вакцину от коронавируса

Европейская комиссия выдала условное разрешение на торговлю вакциной Pfizer/BioNTech. Это первая вакцина против COVID-19, разрешенная в Европейском союзе. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

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Решение было принято на основе положительных рекомендаций Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которое провело исследование безопасности и эффективности вакцины.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это "важной главой" в борьбе ЕС с коронавирусом.

По ее словам, вакцина будет доступна для всех стран ЕС одновременно и на одинаковых условиях. Вакцинация может начаться одновременно 27, 28 и 29 декабря.

Распределение 200 миллионов доз планируется завершить к сентябрю 2021 года. Комиссия и государства-члены работают над активацией дополнительных 100 миллионов доз.

На брифинге Урсула фон дер Ляйен сказала, что вскоре будут одобрены другие вакцины, если они окажутся безопасными и эффективными. EMA опубликует свое заключение по второй вакцине, Moderna, 6 января, сообщает CNN.

Справка. Условное разрешение на продажу (CMA) – это разрешение на основе менее полных данных, чем необходимые для обычного разрешения на продажу. Применяется, если преимущества доступа к препарату явно превышает риск, связанный с неполнотой информации. После получения CMA компании должны предоставить дополнительные данные исследований для подтверждения того, что преимущества по-прежнему перевешивают риски.

Европейский Союз согласился закупить 300 млн доз вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech по цене в 15,5 евро за дозу. В июле Reuters сообщало, что стоимость вакцины в США составит $40.

В США одобрили уже две вакцины: Pfizer/BioNTech и Moderna.

Вадим Ребрина

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