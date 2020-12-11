AstraZeneca будет изучать комбинации вакцин совместно с создателями российской "Спутник V"
Англо-шведская компания AstraZeneca объявила о начале совместного с российским Исследовательским центром эпидемиологии имени Гамалеи изучения комбинированного применения вакцин против коронавируса. Об этом сообщается на сайте AstraZeneca.
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Возможность комбинировать разные вакцины против COVID-19 может быть полезной для улучшения защиты и/или для улучшения доступности вакцины, отметили в компании.
Согласно сообщению, вскоре компания начнет исследования совместно с Исследовательским центром эпидемиологии имени Гамалеи в России, "чтобы понять, можно ли успешно комбинировать две вакцины на основе аденовируса".
"Предоставление широкого равноправного доступа к вакцинам против COVID-19 позволит нам действительно изменить ход этой пандемии и положительно повлиять на реальную эффективность этой беспрецедентной программы вакцинации", – отметили в компании.
В ее российском отделении сообщили, что изучаться будет комбинация вакцин AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, и вакцины "Спутник V" производства РФ.
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