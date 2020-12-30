Минздрав обсудил с AstraZeneca сроки и логистику поставок вакцины от COVID-19 в Украину

Украина обсудила с компанией AstraZeneca условия поставок вакцины против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава по итогам переговоров главы МОЗ Максима Степанова и исполнительным директором по международным и правительственных вопросам компании AstraZeneca Алеком ван Гелдером.

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Как отмечается, стороны обсудили предконтрактные условия, а также сроки и логистику поставок вакцины против COVID-19 в Украину.

По словам Степанова, МОЗ уже несколько месяцев общается с главным офисом AstraZeneca.

"Наше государство полностью готово к приему вакцин, у нас уже разработан план вакцинации населения", – сказал министр.

Ван Гелдер отметил готовность к активному сотрудничеству с Украиной.

"Мы будем отрабатывать варианты поставки вакцин в Украине в ближайшие сроки", – резюмировал представитель AstraZeneca.

30 декабря Британия одобрила для экстренной вакцинации населения от коронавирусной болезни препарат AZD1222 разработки Оксфордского университета и AstraZeneca.

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Наталия Медведева

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