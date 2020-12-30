В Минздраве назвали вакцины, которые Украина может получить от COVAX

Украина может получить вакцины против COVID-19 от AstraZeneca (Великобритания), Novavax (США), а также Johnson & Johnson (США) в рамках глобальной программы вакцинации COVAX. Об этом заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире Радио НВ.

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По его словам, именно на последнюю из вышеуказанных прививок полагают "большие надежды" в COVAX – она является единственной вакциной-кандидатом с необходимостью единоразового введения, которая находится на третьей стадии клинических испытаний.

Ляшко отметил, что министр здравоохранения Максим Степанов уже ведет переговоры по закупке вакцин с представителями Pfizer.

"Он подписывает определенные договора. Я знаю о предварительных договорах о неразглашении по продвижению подписания бумаг", – добавил замминистра.

СПРАВКА. Программа Всемирной организации здравоохранения COVAX – глобальная схема вакцинации от коронавируса людей в странах с низким и средним уровнем доходов. Она направлена на поставку не менее 2 млрд доз вакцины к концу 2021 года, чтобы охватить 20% наиболее уязвимых слоев населения в 91 стране с низким и средним уровнем дохода, в основном в Африке, Азии и Латинской Америке. Сейчас отсутствует информация о том, какие именно вакцины будут участвовать в программе.

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Станислав Стороженко

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