В Минздраве назвали вакцины, которые Украина может получить от COVAX
Украина может получить вакцины против COVID-19 от AstraZeneca (Великобритания), Novavax (США), а также Johnson & Johnson (США) в рамках глобальной программы вакцинации COVAX. Об этом заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире Радио НВ.
По его словам, именно на последнюю из вышеуказанных прививок полагают "большие надежды" в COVAX – она является единственной вакциной-кандидатом с необходимостью единоразового введения, которая находится на третьей стадии клинических испытаний.
Ляшко отметил, что министр здравоохранения Максим Степанов уже ведет переговоры по закупке вакцин с представителями Pfizer.
"Он подписывает определенные договора. Я знаю о предварительных договорах о неразглашении по продвижению подписания бумаг", – добавил замминистра.
- Сегодня, 30 декабря, в Офисе президента заявили, что Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac Biotech о поставке 1,9 млн доз вакцин против коронавирусной болезни COVID-19.
- По словам главы комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаила Радуцкого, Украина привлечет частные логистические компании для транспортировки и длительного хранения сотен тысяч доз вакцины от COVID-19 при сверхнизких температурах.
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