Для хранения сотен тысяч вакцин при -80 градусов привлекут частные компании – Радуцкий

Украина привлечет частные логистические компании для транспортировки и длительного хранения сотен тысяч доз вакцины от COVID-19 при сверхнизких температурах. Об этом сообщил в Facebook глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий.

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По ео словам, поставки первых партий вакцины ожидаются в конце января – феврале, но сейчас в Украине нет оборудования и техники для транспортировки вакцин при сверхнизких температурах.

"У нас есть два пути – самостоятельно создавать систему логистики вакцин, требующих хранения в температуре от -60 до -80ºС, или привлечь логистические компании, которые уже имеют необходимое оборудование и опыт. Второй путь является более эффективным с точки зрения требований времени и долгосрочной перспективы", – заявил Радуцкий.

Он отметил, что в дальнейшем в Украину планируют завозить вакцины с традиционными условиями хранения (от +2 до +8ºС), поэтому капитальные затраты на закупку и установку специализированного оборудования не оправдают себя.

Радуцкий рассказал о запланированной логистической схеме: в Киеве или в непосредственной близости от международного аэропорта "Борисполь" создадут специальный центр длительного хранения вакцин в сверхнизких температурах, в котором будут установлены холодильники, способные одновременно хранить сотни тысяч доз. "Один холодильник объемом 1000 литров (расчетно, вмещает 250 000 доз) уже находится в Украине. Еще двадцать аналогичных установок могут быть ввезены в страну в течение нескольких недель", – сообщил Радуцкий.

Далее из центра хранения логистическая компания в специальных термобоксах транспортирует вакцины пунктам прививки в регионах, где она сможет храниться до 5 дней в обычном холодильном оборудовании (от +2 до +8ºС).

Сегодня, 28 декабря, главный санитарный врач Виктор Ляшко намекнул, что Украина готовится закупать и распространять вакцину производства Pfizer/BioNTech, которая требует сверхнизких температур для транспортировки и хранения.

Наталия Медведева

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