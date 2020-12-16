Программа поставок вакцин для бедных стран COVAX может провалиться – Reuters

Глобальный механизм Всемирной организации здравоохранения COVAX столкнулся с угрозой нехватки средств, а также сложными договорными отношениями с компаниями-поставщиками вакцин от COVID-19. В итоге организация рискует сорвать поставки прививок в бедные страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Риск неудачи в создании успешного центра COVAX очень высок", – говорится во внутреннем отчете.

Отмечается, что риск провала механизма может оставить бедные страны без вакцин до 2024 года. В числе получателей вакцины также есть Украина.

Reuters пишет, что по информации COVAX, для вакцинации не менее 20% людей в бедных странах в следующем году механизму потребуется $4,9 миллиарда. Эта сумма является дополнительной к тем $2,1 млрд долларов, которые в COVAX собрали.

Несмотря на это, отвечая на запрос Reuters, в GAVI заявили, что организация по-прежнему уверена, что сможет достичь своих целей по вакцинации.

СПРАВКА. Программа Всемирной организации здравоохранения COVAX – это основная глобальная схема вакцинации от коронавируса людей в странах с низким и средним уровнем доходов по всему миру. Он направлен на поставку не менее 2 млрд доз вакцины к концу 2021 года, чтобы охватить 20% наиболее уязвимых слоев населения в 91 стране с низким и средним уровнем дохода, в основном в Африке, Азии и Латинской Америке.

15 октября в ВОЗ заявили, что в первую очередь вакцинировать от COVID-19 будут тех, кто наиболее уязвим к коронавирусу, а "молодым и здоровым", скорее всего, придется подождать до 2022 года.

Только часть населения Европейского Союза может быть привита против коронавируса до 2022 года, поскольку вакцины, которые заказала Еврокомиссия, могут оказаться неэффективными или не могут быть произведены в достаточных дозах.

По данным Amnesty International, обеспеченные государства заказали достаточно доз вакцин от COVID-19 для того, чтобы трижды привить все свое население, если все вакцины-кандидаты будут одобрены к использованию. Бедным странам не хватает вакцин даже для полного охвата медицинских работников и людей из группы риска.

Читайте также: В МОЗ утвердили план по вакцинации от COVID-19: в 2021 г прививку получат 21 млн украинцев

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.