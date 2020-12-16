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Программа поставок вакцин для бедных стран COVAX может провалиться – Reuters

16.12.2020, 18:22
Программа поставок вакцин для бедных стран COVAX может провалиться – Reuters - Фото
Иллюстративное фото: Rob Engelaar/ЕРА

Глобальный механизм Всемирной организации здравоохранения COVAX столкнулся с угрозой нехватки средств, а также сложными договорными отношениями с компаниями-поставщиками вакцин от COVID-19. В итоге организация рискует сорвать поставки прививок в бедные страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). 

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"Риск неудачи в создании успешного центра COVAX очень высок", – говорится во внутреннем отчете. 

Отмечается, что риск провала механизма может оставить бедные страны без вакцин до 2024 года. В числе получателей вакцины также есть Украина.  

Reuters пишет, что по информации COVAX, для вакцинации не менее 20% людей в бедных странах в следующем году механизму потребуется $4,9 миллиарда. Эта сумма является дополнительной к тем $2,1 млрд долларов, которые в COVAX собрали.

Несмотря на это, отвечая на запрос Reuters, в GAVI заявили, что организация по-прежнему уверена, что сможет достичь своих целей по вакцинации.

СПРАВКА. Программа Всемирной организации здравоохранения COVAX – это основная глобальная схема вакцинации от коронавируса людей в странах с низким и средним уровнем доходов по всему миру. Он направлен на поставку не менее 2 млрд доз вакцины к концу 2021 года, чтобы охватить 20% наиболее уязвимых слоев населения в 91 стране с низким и средним уровнем дохода, в основном в Африке, Азии и Латинской Америке.

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Станислав Стороженко
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