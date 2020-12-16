Программа поставок вакцин для бедных стран COVAX может провалиться – Reuters
Глобальный механизм Всемирной организации здравоохранения COVAX столкнулся с угрозой нехватки средств, а также сложными договорными отношениями с компаниями-поставщиками вакцин от COVID-19. В итоге организация рискует сорвать поставки прививок в бедные страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Риск неудачи в создании успешного центра COVAX очень высок", – говорится во внутреннем отчете.
Отмечается, что риск провала механизма может оставить бедные страны без вакцин до 2024 года. В числе получателей вакцины также есть Украина.
Reuters пишет, что по информации COVAX, для вакцинации не менее 20% людей в бедных странах в следующем году механизму потребуется $4,9 миллиарда. Эта сумма является дополнительной к тем $2,1 млрд долларов, которые в COVAX собрали.
Несмотря на это, отвечая на запрос Reuters, в GAVI заявили, что организация по-прежнему уверена, что сможет достичь своих целей по вакцинации.
- 15 октября в ВОЗ заявили, что в первую очередь вакцинировать от COVID-19 будут тех, кто наиболее уязвим к коронавирусу, а "молодым и здоровым", скорее всего, придется подождать до 2022 года.
- Только часть населения Европейского Союза может быть привита против коронавируса до 2022 года, поскольку вакцины, которые заказала Еврокомиссия, могут оказаться неэффективными или не могут быть произведены в достаточных дозах.
- По данным Amnesty International, обеспеченные государства заказали достаточно доз вакцин от COVID-19 для того, чтобы трижды привить все свое население, если все вакцины-кандидаты будут одобрены к использованию. Бедным странам не хватает вакцин даже для полного охвата медицинских работников и людей из группы риска.
Читайте также: В МОЗ утвердили план по вакцинации от COVID-19: в 2021 г прививку получат 21 млн украинцев
Комментарии