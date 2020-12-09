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Богатые страны купили 53% лучших вакцин от COVID-19. Бедным может не хватить – Amnesty

09.12.2020, 11:45
Богатые страны купили 53% лучших вакцин от COVID-19. Бедным может не хватить – Amnesty - Фото
Иллюстративное фото (источник - Temple University)

Обеспеченные государства заказали достаточно доз вакцин от COVID-19 для того, чтобы трижды привить все свое население, если все вакцины-кандидаты будут одобрены к использованию. Бедным странам не хватает вакцин даже для полного охвата медицинских работников и людей из группы риска. Об этом пишет Amnesty International

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Сообщается, что богатые страны, представляющие всего 14% населения мира, на данный момент закупили 53% всех наиболее многообещающих вакцин.

Однако 67 стран с низким уровнем дохода или уровнем дохода ниже среднего рискуют "остаться позади". Пять из 67 государств – Кения, Мьянма, Нигерия, Пакистан и Украина зарегистрировали почти 1,5 миллиона случаев заболевания.

Организация отмечает, что около 70 стран мира смогут вакцинировать против COVID-19 только одного из десяти человек в следующем году.

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Станислав Стороженко
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