Богатые страны купили 53% лучших вакцин от COVID-19. Бедным может не хватить – Amnesty

Обеспеченные государства заказали достаточно доз вакцин от COVID-19 для того, чтобы трижды привить все свое население, если все вакцины-кандидаты будут одобрены к использованию. Бедным странам не хватает вакцин даже для полного охвата медицинских работников и людей из группы риска. Об этом пишет Amnesty International.

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Сообщается, что богатые страны, представляющие всего 14% населения мира, на данный момент закупили 53% всех наиболее многообещающих вакцин.

Однако 67 стран с низким уровнем дохода или уровнем дохода ниже среднего рискуют "остаться позади". Пять из 67 государств – Кения, Мьянма, Нигерия, Пакистан и Украина зарегистрировали почти 1,5 миллиона случаев заболевания.

Организация отмечает, что около 70 стран мира смогут вакцинировать против COVID-19 только одного из десяти человек в следующем году.

15 октября в ВОЗ заявили, что в первую очередь вакцинировать от COVID-19 будут тех, кто наиболее уязвим к коронавирусу, а "молодым и здоровым", скорее всего, придется подождать до 2022 года.

Только часть населения Европейского Союза может быть привита против коронавируса до 2022 года, поскольку вакцины, которые заказала Еврокомиссия, могут оказаться неэффективными или не могут быть произведены в достаточных дозах.

27 ноября сообщалось, что Минздрав утвердил оценочные данные по вакцинации от коронавируса: в 2021 году прививку планируют сделать почти 21 млн украинцев.

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Станислав Стороженко

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