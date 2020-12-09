Богатые страны купили 53% лучших вакцин от COVID-19. Бедным может не хватить – Amnesty
Обеспеченные государства заказали достаточно доз вакцин от COVID-19 для того, чтобы трижды привить все свое население, если все вакцины-кандидаты будут одобрены к использованию. Бедным странам не хватает вакцин даже для полного охвата медицинских работников и людей из группы риска. Об этом пишет Amnesty International.
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Сообщается, что богатые страны, представляющие всего 14% населения мира, на данный момент закупили 53% всех наиболее многообещающих вакцин.
Однако 67 стран с низким уровнем дохода или уровнем дохода ниже среднего рискуют "остаться позади". Пять из 67 государств – Кения, Мьянма, Нигерия, Пакистан и Украина зарегистрировали почти 1,5 миллиона случаев заболевания.
Организация отмечает, что около 70 стран мира смогут вакцинировать против COVID-19 только одного из десяти человек в следующем году.
- 15 октября в ВОЗ заявили, что в первую очередь вакцинировать от COVID-19 будут тех, кто наиболее уязвим к коронавирусу, а "молодым и здоровым", скорее всего, придется подождать до 2022 года.
- Только часть населения Европейского Союза может быть привита против коронавируса до 2022 года, поскольку вакцины, которые заказала Еврокомиссия, могут оказаться неэффективными или не могут быть произведены в достаточных дозах.
- 27 ноября сообщалось, что Минздрав утвердил оценочные данные по вакцинации от коронавируса: в 2021 году прививку планируют сделать почти 21 млн украинцев.
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