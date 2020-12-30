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Украина заключила первый контракт с производителем вакцины от COVID-19: цена и что получим

30.12.2020, 13:39
Украина заключила первый контракт с производителем вакцины от COVID-19: цена и что получим - Фото
Вакцинація (Ілюстративне фото: рexels.com)

Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac Biotech о поставке 1,9 млн доз вакцин против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Как сообщается, Украина закупит 1 913 316 по 504 грн за дозу. Защита вакцины появляется после двух доз, то есть ей смогут привить 956 658 человек. Эта вакцина будет бесплатной для граждан, сообщают в ОП. Ее будут использовать для защиты групп, которые "имеют критический риск инфицирования", и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с эпидемией.

В ОП пишут, что вакцина от Sinovac является инактивированной, выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Там также отмечают, что на третьей стадии клинических испытаний она показала эффективность 91% в Турции (1325 пациентов) и 97% в Индонезии (1600 пациентов).

В то же время сама Sinovac заявляла, что показатель "97%" в Индонезии – это уровень сероконверсии (появления антител), который, хоть и является обнадеживающим, не обязательно означает, что вакцина эффективно защищает от COVID-19.

В ОП отмечают, что на январь планируется получение разрешения на использование вакцины в Китае и других странах, а в феврале – ее передадут на переквалификацию в ВОЗ.

По контракту, первая партия вакцины из 700 000 доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Евросоюза.

В ОП сообщают, что договор о поставках в Украину заключен с АО "Лекхим", которое "по официальному подтверждению" Sinovac, является единственным уполномоченным представителем компании в стране.

В ОП также пишут, что вакцина от Sinovac будет поставляться отдельно от вакцин по механизму COVAX, которым гарантировано бесплатное выделение Украине 8 млн доз (для 4 млн человек). В то же время в Кабмине вчера заявляли, что по механизму COVAX получит 16 млн доз (для 8 млн человек). Почему такая разница – пока непонятно, LIGA.net пытается уточнить этот вопрос в ОП.

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Марк Сировой
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