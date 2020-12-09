Турция исключила закупку российской вакцины от коронавируса

Турция исключила возможность покупки российской вакцины против коронавируса, поскольку в ее разработке отсутствовала "надлежащая лабораторная практика". Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает Reuters.

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По его словам, Россия не смогла выполнить необходимые требования при разработке вакцины. "Таким образом, ни ВОЗ, ни мир не смогли купить эту вакцину. Мы также не можем получить лицензию на эту вакцину. Поэтому это вне наших интересов", – сказал министр.

Турция с населением 83 миллиона человек подписала контракт на закупку 50 миллионов доз вакцины у китайской компании Sinovac Biotech Ltd и планирует начать вакцинацию в этом месяце. Коджа сказал, что Турция также работает над доставкой 25 миллионов доз вакцины от компаний Pfizer и BioNTech.

Анкара ввела полную изоляцию в выходные и комендантский час в будние дни, чтобы противодействовать резкому росту распространения коронавируса.

27 ноября сообщалось, что Минздрав утвердил оценочные данные по вакцинации от коронавируса: в 2021 году прививку планируют сделать почти 21 млн украинцев.

Сегодня на заседании Кабмина премьер Денис Шмыгаль сказал, что 14 декабря Украина подаст вторую часть заявки по глобальной инициативе COVAX на получение вакцины от COVID-19

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Вадим Ребрина

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