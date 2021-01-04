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Британия начала массовую вакцинацию от COVID-19 недорогим и удобным препаратом

04.01.2021, 09:24
Британия начала массовую вакцинацию от COVID-19 недорогим и удобным препаратом - Фото
Фото: ЕРА

4 января Британия первой в мире начинает вакцинировать население недорогой и легкой в обращении "оксфордской" вакциной от COVID-19: ее там одобрили 30 декабря. Об этом сообщила местная нацслужба здравоохранения.

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Уже сегодня в шести медцентрах начали вводить первые из примерно 530 000 доз препарата AZD1222 от AstraZeneca/Oxford. Вакцину распространят среди приоритетных групп: жителей и персонала домов престарелых, люде старше 80 лет, медперсонала, затем – среди остальной части населения в порядке снижения риска получения тяжелой формы ковида.

Эту вакцину можно хранить при температуре обычного холодильника, что очень удобно для транспортировки и распределения по регионам. Для населения Соединенного Королевства власти заказали у производителя 100 млн доз.

Вскоре вакцину распределят еще по 730 прививочным пунктам, а в течение недели их число доведут до >1000. Власти надеются, что до весны будет введено десятки миллионов доз.

СПРАВКА. AZD1222 разработана на основе вектора аденовируса шимпанзе, в отличие от "человеческих" в Sputnik V (Ad26 и Ad5), CanSinoBio (Ad5) и Ad26.COV2.S/Johnson&Johnson (Ad26). Компания называет ее "вакциной для всего мира".

Министр здравоохранения страны Мэттью Хэнкок заявил, что "это поворотный момент в нашей борьбе" с коронавирусом. "Я надеюсь, что он вселит новую надежду, что конец пандемии близок", – добавил он.

8 декабря Британия стала первой страной, которая начала массово вводить вакцину производства Pfizer/BioNTech. К этому дню препаратом вакцинированы около 1 млн британцев. По  словам Хэнкока, "наиболее уязвимые группы уже вакцинированы".

Со вчерашнего дня вакцину AstraZeneca/Oxford одобрили для "использования в экстренных случаях" и в Индии. Другими словами, там также начинают ее полномасштабно использовать:

Фото: ЕРА

Из-за нового штамма SARS-CoV-2, более заразного, в Британии – скачок заболеваемости: только за 3 января зарегистрировано почти 55 000 новых случаев. Власти ужесточили карантинные ограничения и пытаются ускорить вакцинацию, чтобы "обогнать" эпидемию, в том числе посредством однодозной прививки: чтобы ввести ее как можно большему количеству людей, а вторую дозу дать когда-то потом, когда позволит ситуация. Не все медики в стране согласны с такой стратегией.

  • На 4 января 2021 года уже более 12,3 млн человек в мире привились от ковида.
  • В США придумали, как вакцинировать людей вдвое быстрее: ждут отмашки Moderna и регулятора.
  • Аллергия на вакцину. Медики сообщили, как быть аллергикам с ринитом и астмой.
  • На начало 2021 года в мире было заказано правительствами стран ~7,25 млрд доз вакцин.
  • Украина, как предполагается, по программе COVAX должна получить 8 млн доз. Для того, чтобы привить население страны и погасить эпидемию, нужно дозаказать еще около 32 млн доз, желательно от разных производителей. Лишь 30 декабря было сообщено о контракте всего на 1,9 млн доз препарата от Sinovac. Таким образом, Украина – в хвосте стран, которые успели предзаказать партии вакцин для своего населения.

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Евгений Пилипенко
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