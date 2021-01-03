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В Британии разрешили делать две прививки от COVID-19 разными вакцинами

03.01.2021, 12:40
В Британии разрешили делать две прививки от COVID-19 разными вакцинами - Фото
Иллюстративное фото - EPA

В Великобритании сочли допустимым прививать людей от коронавируса двумя разными вакцинами, если какого-либо из препаратов вдруг не хватит для введения второй дозы, пишет Reuters.

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Глава отдела иммунизации общественного здравоохранения страны Мэри Рамзи заявила, что происходить такое будет только в самых крайних случаях и что официально власти такой рекомендации пока не давали.

Смешивать вакцины планируют в случае, если первый препарат окажется недоступным или менее известным, чем вакцина, разработанная в самой Британии.

"Необходимо приложить все усилия, чтобы дать людям ту же вакцину. Но если это окажется невозможным, то лучше дать вторую дозу другой вакцины, чем не давать ее вообще", – отметила Рамзи.

В официальных директивах британского правительства говорится, что "доказательств взаимозаменяемости вакцин против COVID-19 пока нет, но исследования продолжаются".

При этом, в тех же рекомендациях указывается, что "для завершения режима дозирования, если пациент находится в высокой группе риска, ему могут быть введены другие вакцины". 

  • 16 декабря 2020 года в Британии начали проверять на людях первую в Европе вакцину из "убитого" коронавируса.

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Дарья Мостовая
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Великобритания вакцина прививка коронавирус COVID-19

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