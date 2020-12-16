В Британии начали проверять на людях первую в Европе вакцину из "убитого" коронавируса

В Британии начинают испытание на людях первой разработанной в Европе и США инактивированной вакцины против COVID-19 – препарата VLA2001. Об этом сообщает пресс-служба французско-австрийской компании Valneva.

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Вакцины из "убитых" патогенов – проверенный подход, который используют еще с 1950-х. Создатели надеются, что их препарат "подойдет для широкого применения, включая особо уязвимые группы населения".

СПРАВКА. VLA2001 состоит из инактивированных пропиолактоном цельных вирусных частиц SARS-CoV-2 с высокой плотностью S-белка (того, на который реагирует иммунитет) в сочетании с двумя усилителями иммунной реакции – определенной комбинацией cульфата алюминия-калия и CpG 1018. Вакцина производится на платформе с клеточной линией Vero, которую Valneva использовала для создания успешной вакцины против японского энцефалита. Там утверждают, что препарат можно будет хранить при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия. Вакцинация – две дозы внутримышечно с интервалом 21 день.

Фазу I / II испытаний (первая часть – дни 1–36, вторая – 37–208) проведут на 150 здоровых добровольцах от 18 до 55 лет в разных местах страны. На этом этапе основное внимание уделяется безопасности препарата и его способности стимулировать иммунный ответ в трех различных дозировках.

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Оптимальную дозировку выберут в начале второго квартала 2021 года. Вскоре после этого начнется следующая фаза испытаний с привлечением более 4000 участников. Valneva рассчитывает получить одобрение регулятора осенью.

Правительство Британии уже заказало 60 млн доз. Есть соглашение о поставке еще 130 млн доз с 2021 по 2025 год. Компания говорит, что может нарастить производство до 200 млн доз в год. В резюме Valneva – две вакцины для путешественников для профилактики японского энцефалита и холеры, идет разработка вакцин против болезни Лайма и вируса Чикунгунья.

В ноябре биологи успокоили: через год после появления у человечества новой болезни пока не заметно, чтобы патоген эволюционировал в сторону большей заразности, а топ-мутация коронавируса не повлияет на эффективность вакцин.

Популярный антибиотик азитромицин оказался бесполезным при лечении COVID-19 в больнице.

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Евгений Пилипенко

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