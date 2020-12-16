Ученые выяснили, где и с кем проще всего заразиться коронавирусом: исследование

Наибольший риск заразиться коронавирусом – дома, если кто-то из проживающих с вами уже болеет COVID-19, и риск максимальный, если под одной крышей живут двое. К такому выводу пришли американские ученые, о чем пишут в журнале JAMA.

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Авторы просмотрели 54 опубликованных за год пандемии исследования, где говорится о случаях вторичной передачи инфекции. В анализе задействовали данные о 77 758 людях.

Выяснилось, что частота вторичных заражений дома – 16,6%. Это выше, чем у вируса первого "сарса" SARS-CoV – 7,5%, а также вируса родственной ближневосточной болезни MERS-CoV – 4,7%.

СПРАВКА. Частота заражений – показатель в эпидемиологии для оценки эффективности карантинных мер и прогнозирования числа жертв во время вспышки инфекции, что помогает мобилизовать ресурсы для оказания медпомощи, производства вакцин и препаратов. Коэффициент рассчитывается путем деления числа новых случаев в группе риска на число лиц из группы риска. Уровень риска вторичной передачи – число случаев в домохозяйстве/на другом объекте за инкубационный период после первичного заражения, поделенное на общее количество совместно проживающих людей.

Если вы проживаете с больным с симптомами, уровень риска вторичной передачи составляет 18%. А вот при наличии дома бессимптомных носителей показатель – всего 0,7%.

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Взрослые чаще заражаются дома (28,3%), чем дети (16,8%). Супруги подвергаются большей опасности получить инфекцию (37,8%), чем другие члены семьи или проживающие под одной крышей (17,8%). Если кроме вас дома проживает только один человек – больной, риск заразиться выше (41,5%), чем в домохозяйствах с тремя или более контактами (22,8%).

Таким образом, пишут авторы, дом – основное место передачи SARS-CoV-2, и остановить пандемию, если направлять больных на самоизоляцию к другим домашним, вряд ли получится. Кроме того, нужно менять домашнее поведение, подчеркивают они. Ученые предлагают властям рекомендовать ношение масок, частое проветривание и дезинфекцию помещений, если дома есть больные коронавирусом.

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Евгений Пилипенко

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