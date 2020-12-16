Ученые выяснили, где и с кем проще всего заразиться коронавирусом: исследование
Наибольший риск заразиться коронавирусом – дома, если кто-то из проживающих с вами уже болеет COVID-19, и риск максимальный, если под одной крышей живут двое. К такому выводу пришли американские ученые, о чем пишут в журнале JAMA.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Авторы просмотрели 54 опубликованных за год пандемии исследования, где говорится о случаях вторичной передачи инфекции. В анализе задействовали данные о 77 758 людях.
Выяснилось, что частота вторичных заражений дома – 16,6%. Это выше, чем у вируса первого "сарса" SARS-CoV – 7,5%, а также вируса родственной ближневосточной болезни MERS-CoV – 4,7%.
Если вы проживаете с больным с симптомами, уровень риска вторичной передачи составляет 18%. А вот при наличии дома бессимптомных носителей показатель – всего 0,7%.
Читайте также: Санта-Клаус невосприимчив к COVID-19, сможет путешествовать на Рождество – ВОЗ
Взрослые чаще заражаются дома (28,3%), чем дети (16,8%). Супруги подвергаются большей опасности получить инфекцию (37,8%), чем другие члены семьи или проживающие под одной крышей (17,8%). Если кроме вас дома проживает только один человек – больной, риск заразиться выше (41,5%), чем в домохозяйствах с тремя или более контактами (22,8%).
Таким образом, пишут авторы, дом – основное место передачи SARS-CoV-2, и остановить пандемию, если направлять больных на самоизоляцию к другим домашним, вряд ли получится. Кроме того, нужно менять домашнее поведение, подчеркивают они. Ученые предлагают властям рекомендовать ношение масок, частое проветривание и дезинфекцию помещений, если дома есть больные коронавирусом.
- Минобразования рекомендует школам объявить каникулы на время январского карантина.
- Глава Минздрава рассчитывает, что Украина получит первые дозы вакцины от COVID-19 уже в феврале 2021 года.
- Нардеп от Слуги народа объяснил свои слова о "выдуманном ковиде" – и тут же озвучил новый фейк.
- "Приятно удивлены". Ученые назвали алкоголь и сыр полезными для остроты ума в старости.
Читайте также: Популярный препарат оказался бесполезным при лечении COVID-19 в больнице – исследование
Комментарии