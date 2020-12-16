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Медицина | Популярный препарат оказался бесполезным при лечении COVID-19 в больнице – исследование

16.12.2020, 07:46
Популярный препарат оказался бесполезным при лечении COVID-19 в больнице – исследование - Фото
Блистеры азитромицина (фото - ЕРА)

Широко используемый антибиотик азитромицин, который в начале пандемии коронавируса приобрел глобальную популярность, бесполезен при лечении госпитализированных пациентов с COVID-19. Об этом пишут авторы исследования Recovery Trial, их выводы предварительно доступны в виде препринта на medRxiv.

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Ранее азитромицин предложили для лечения COVID-19 на основании его иммуномодулирующего действия. Препарат широко используют для лечения ковид-пациентов из-за его теоретического потенциала для уменьшения воспаления легких (ключевой особенности тяжелой формы болезни).

В период с 7 апреля по 27 ноября в Британии случайным образом распределяли госпитализированных пациентов на две группы: с обычным стандартом лечения (5182 человек) и с таким же стандартом плюс азитромицин 500 мг раз в день перорально или внутривенно в течение 10 суток или до выписки (2582 человек). Пациенты включались в исследование в среднем через восемь дней после появления симптомов.

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Результат весьма наглядный:

График: recoverytrial.net

В течение 28 суток умерли 496 пациентов с азитромицином (19%) и 997 пациентов без него (19%). Между группами не было никакой значимой разницы ни в риске перехода на ИВЛ, ни в продолжительности госпитализации, ни в доле выписанных живыми.

Наблюдение завершено для 73% участников и будет полностью обработано к концу года. Публикация разрешена, поскольку регулятор сделал вывод, что доступных данных уже достаточно для выводов: "Использование азитромицина у пациентов, госпитализированных с COVID-19, должно быть ограничено больными, у которых есть четкие показания к антимикробным препаратам".

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Авторы переживают, что повсеместное использование азитромицина при COVID-19 может вылиться в массовую резистентность бактерий к этому антибиотику.

СПРАВКА. Recovery Trial – проводимые в Британии с марта 2020-го крупные рандомизированные клинические испытания для проверки ряда потенциальных методов лечения COVID-19. В них сейчас изучают эффективность тоцилизумаба (инъекционное противовоспалительное), плазмы выздоравливающих с антителами, коктейля моноклональных антител Regeneron, колхицина (популярное на Западе противовоспалительное) и аспирина (обычно используется для разжижения крови).

Азитромицин – четвертый препарат, проверенный Recovery Trial. Ранее было показало, что ни гидроксихлорохин, ни лопинавир (средство от ВИЧ) не эффективны при COVID-19. Напротив, было очень четко показано, что дексаметазон снижает риск смерти примерно на 30% среди пациентов на ИВЛ, и на 20% среди нуждающихся в кислороде. У тех больных, кому не требуется респираторная поддержка, "декс" бесполезен.

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Евгений Пилипенко
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