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Санта-Клаус невосприимчив к COVID-19, сможет путешествовать на Рождество – спикер ВОЗ

15.12.2020, 07:36
Санта-Клаус невосприимчив к COVID-19, сможет путешествовать на Рождество – спикер ВОЗ - Фото
Мария Ван Керхов (фото - ЕРА)

Пандемия коронавируса не помешает Санта-Клаусу путешествовать по миру и раздавать подарки, несмотря на то, что многие страны закрываются на этот период на локдаун: рождественский дед "невосприимчив к инфекции COVID-19". Об этом на пресс-конференции заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхов, отвечая на вопрос журналиста.

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Так в ВОЗ отреагировали на "обеспокоенность детей тем, что Санта-Клаус может подхватить коронавирус", поскольку он – как минимум пожилой мужчина с лишним весом, то есть входит в группы риска.

"Санта-Клаус невосприимчив к этому вирусу. Мы с ним недавно перебросились парой слов: у него все хорошо, как и у миссис Клаус. Они сейчас очень заняты", – рассказала руководитель подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозу.

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По ее словам, некоторые страны ослабили карантинные меры на въезд, и потому Санта с упряжкой летающих оленей может без проблем входить в их воздушное пространство и выходить из него – и доставлять подарки детям.

"Но очень важно, чтобы дети по всему миру понимали, что физическое дистанцирование как со стороны Санты, так и их самих должно строго соблюдаться. И очень важно, чтобы дети слушали маму и папу, и шли спать пораньше в канун Рождества ", – сказала чиновник ВОЗ, у которой двое маленьких сыновей.

Фото: ЕРА

Ван Керхов не уточнила, нужно ли сказочному персонажу предъявлять на въезде в страны отрицательный результат ПЦР-теста.

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Евгений Пилипенко
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