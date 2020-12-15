Санта-Клаус невосприимчив к COVID-19, сможет путешествовать на Рождество – спикер ВОЗ

Пандемия коронавируса не помешает Санта-Клаусу путешествовать по миру и раздавать подарки, несмотря на то, что многие страны закрываются на этот период на локдаун: рождественский дед "невосприимчив к инфекции COVID-19". Об этом на пресс-конференции заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхов, отвечая на вопрос журналиста.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Так в ВОЗ отреагировали на "обеспокоенность детей тем, что Санта-Клаус может подхватить коронавирус", поскольку он – как минимум пожилой мужчина с лишним весом, то есть входит в группы риска.

"Санта-Клаус невосприимчив к этому вирусу. Мы с ним недавно перебросились парой слов: у него все хорошо, как и у миссис Клаус. Они сейчас очень заняты", – рассказала руководитель подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозу.

Читайте также: Вакцину Sanofi-GSK отправили на доработку: плохие результаты у пожилых

По ее словам, некоторые страны ослабили карантинные меры на въезд, и потому Санта с упряжкой летающих оленей может без проблем входить в их воздушное пространство и выходить из него – и доставлять подарки детям.

"Но очень важно, чтобы дети по всему миру понимали, что физическое дистанцирование как со стороны Санты, так и их самих должно строго соблюдаться. И очень важно, чтобы дети слушали маму и папу, и шли спать пораньше в канун Рождества ", – сказала чиновник ВОЗ, у которой двое маленьких сыновей.

Ван Керхов не уточнила, нужно ли сказочному персонажу предъявлять на въезде в страны отрицательный результат ПЦР-теста.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. По состоянию декабрь 2020-го от нее умерли более 1,6 млн человек.

Тем временем нардеп-антивакцинатор из Слуги народа назвал "выдумкой" COVID-19.

В ВОЗ решили не настаивать на принудительной вакцинации от COVID-19, а убеждать людей.

Украина получит по программе COVAX около 8 млн доз вакцины против ковида бесплатно, остальное (~13 млн) должно быть закуплено за бюджетные средства.

Читайте также: Еще две страны одобрили китайскую вакцину Sinopharm: на 100% защищает от тяжелого COVID-19

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.