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Нардеп объяснил слова о "выдуманном ковиде" – и тут же озвучил новый фейк

15.12.2020, 11:10
Нардеп объяснил слова о
Юрий Камельчук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Нардеп от Слуги народа Юрий Камельчук, который вчера оскандалился с заявлением о "выдуманном COVID-19", в эфире канала Украина 24 поменял мнение: сказал, что верит в заболеваемость людей коронавирусами. При этом он уверен, что "нет доказательств", что SARS-CoV-2 передается от невакцинированного человека. 

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"Я верю в то, что люди болеют", – сказал он.

Депутат недоволен, "под каким соусом подается" пандемия на мировом уровне и уверен, что речь идет о "манипулированием цифрами и статистикой". Камельчук заявил, что не видит доказательств роста как заболеваемости подобными болезнями, так и смертности. 

Он также почему-то опасается того, что будут "заставлять вакцинироваться", и считает это "какой-то мировой стратегией, которая не оставляет выбора".

"Нет доказательств того, что это передается именно таким способом от невакцинированного человека", – озвучил он противоречащее науке и медицине утверждение.

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Марк Сировой
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Слуга народа вакцинация Юрий Камельчук коронавирус COVID-19

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