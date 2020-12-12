Коронавирус. В США заявили о старте первого этапа вакцинации с 14 декабря

В понедельник, 14 декабря, в США начнется первый этап вакцинации граждан против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил ответственный за кампанию по вакцинации генерал Operation Warp Speed Густав Перна, передает Time.

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По словам генерала, первые три миллиона доз вакцины упакуют в контейнеры для транспортировки и до понедельника доставят во все штаты страны.

"Ожидается, что 145 центров по всем штатам получат вакцину в понедельник, еще 425 – во вторник и последние 66 – в среду", – сказал он, добавив, что распределение на следующей неделе станет первым этапом поставок вакцины Pfizer/BioNTech и обеспечит прививками около 3 млн человек.

В США зафиксированы более 16 млн заболевших коронавирусом, более 300 000 человек умерли. Это наибольшее количество заболевших и умерших в мире. За сутки выявляют более 200 000 новых случаев, умирает около 3000 человек.

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Наталия Медведева

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