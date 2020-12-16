Минобразования рекомендует школам объявить каникулы на время январского карантина
16.12.2020, 06:54
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Министерство образования и науки рекомендует школам объявить каникулы на время январского карантина. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
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По распоряжению Кабмина с 8 по 24 января 2021 года среди других карантинных ограничений для борьбы с распространением коронавируса будет действовать запрет на посещение школ. МОН просит администрацию школ провести все необходимые мероприятия для организации дистанционного обучения на этот период.
В то же время, министерство рекомендует школам рассмотреть возможность объявления каникул на время карантина.
- 7 декабря глава МОЗ Степанов заявил, что впервые с августа в Украине снизилась недельная заболеваемость коронавирусом.
- 9 декабря Кабмин продлил карантин до 28 февраля 2021 года. С 8 по 24 января ограничения будут усилены.
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