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Минобразования рекомендует школам объявить каникулы на время январского карантина

16.12.2020, 06:54
Минобразования рекомендует школам объявить каникулы на время январского карантина - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Министерство образования и науки рекомендует школам объявить каникулы на время январского карантина. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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По распоряжению Кабмина с 8 по 24 января 2021 года среди других карантинных ограничений для борьбы с распространением коронавируса будет действовать запрет на посещение школ. МОН просит администрацию школ провести все необходимые мероприятия для организации дистанционного обучения на этот период.

В то же время, министерство рекомендует школам рассмотреть возможность объявления каникул на время карантина.

Денис Юдин
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