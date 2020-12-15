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Степанов: Мы рассчитываем получить первые дозы вакцины от COVID-19 уже в феврале 2021 года

15.12.2020, 21:35
Степанов: Мы рассчитываем получить первые дозы вакцины от COVID-19 уже в феврале 2021 года - Фото
Максим Степанов (Скриншот видео Радио НВ)

Первые дозы вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 Украина может получить уже в феврале 2021 года. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Радио НВ.

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По его словам, в рамках глобальной инициативы COVAX получено подтверждение на поставку в первом полугодии 8 млн доз, ориентировочно в конце первого – начале второго квартала.

Министр отметил, что кроме этого МОЗ ведет переговоры о поставках вакцин с их производителями.

"Мы сейчас находимся на завершающих стадиях переговоров о подписании контрактов с производителями вакцин, чтобы как можно быстрее поставить эти вакцины в Украину. Это компании, которые завершили клинические испытания и находятся на разных стадиях сертификации. Мы очень рассчитываем, что первые вакцины получим уже в первом квартале следующего года. Сейчас стараемся сделать все, чтобы первые дозы были в Украине уже в феврале", – сказал Степанов.

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Наталия Медведева
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