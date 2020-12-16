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Биологи не нашли признаков генетической перетасовки у коронавируса

16.12.2020, 11:26
Биологи не нашли признаков генетической перетасовки у коронавируса - Фото
SARS-CoV-2 (фото — NIAID)

Пока нет никаких признаков рекомбинации (генетической перетасовки) у коронавируса SARS-CoV-2, который около года назад начал заражать человека. Об этом пишут в препринте на сервере bioRxiv ученые Лондонского университета.

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В биологии существует консенсус, что рекомбинация – обычное явление для коронавирусов. Предположительно, все эпидемические коронавирусы человека (SARS-CoV, SARS-CoV-2 и MERS-CoV) могли развиться в результате рекомбинации, которая особенно затронула области геномов, благодаря которым он "научился" атаковать человеческие клетки.

Рекомбинация, по-видимому, является основной движущей силой способности разновидностей коронавируса переходить от одного хозяина к другому и, нечасто, ведет к появлению новых штаммов.

СПРАВКА. Рекомбинация – обмен генетическим материалом между разными организмами, который приводит к появлению потомства с признаками, которые отличаются от родительских. Грубо говоря, это процесс, где цепочки ДНК/РНК разрываются, а затем фрагменты объединяются в другом порядке. Многие РНК-вирусы способны к рекомбинации, если в одной и той же клетке-жертве есть не менее двух вирусных геномом.

Авторы исследования собрали в шести континентальных регионах выборку из 6546 расшифрованных геномов SARS-CoV-2, выделенного у больных по сентябрь включительно. Были применены два разных статистических метода обнаружения рекомбинации, а методологию проверили на еще более опасном родственном коронавирусе MERS-CoV.

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Признаки рекомбинации нашли у "мерса", но не у нового коронавируса.

"Наши результаты предполагают, что рекомбинация у SARS-CoV-2 либо отсутствует, либо происходит со слишком низкой скоростью по сравнению с мутациями, чтобы ее можно было сейчас обнаружить", – пишут биологи.

  • Первый расшифрованный полный геном SARS-CoV-2 был опубликован китайцами 5 января 2020 года. С тех пор доступно уже более 150 000 геномов изолятов этого вируса.
  • В ноябре биологи успокоили: через год после появления у человечества новой болезни пока не заметно, чтобы патоген эволюционировал в сторону большей заразности, а топ-мутация коронавируса не повлияет на эффективность вакцин.

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Евгений Пилипенко
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