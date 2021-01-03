В России заявили о готовности начать в Украине испытания вакцин Sputnik V и AstraZeneca

В РФ готовы к испытаниям собственной вакцины от COVID-19 Sputnik V в комбинации с препаратом от AstraZeneca на территории Украины. Об этом заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в эфире телеканала Россия 1.

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Он отметил, что Россия готова полностью передавать свои технологии для производства (вакцины – ред.) в Украине.

"Мы даже готовы начать клинические испытания на Украине совместной вакцины AstraZeneca и Sputnik V. Поэтому мы всячески готовы сотрудничать с Украиной, потому что мы считаем, что вакцины вне политики", – заявил Дмитриев.

29 декабря 2020 года глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что российская вакцина от коронавируса – гибридное оружие РФ против Украины.

1 января 2021 года появилась информация, что харьковская фармацевтическая компания Биолек якобы подала заявку в Минздрав на регистрацию в Украине вакцины из РФ Sputnik V. Главный санврач Виктор Ляшко опровергнул это, написав, что слухи не соответствуют действительности.

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Дарья Мостовая

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