UA

Кулеба: Российская вакцина от коронавируса – гибридное оружие РФ против Украины

29.12.2020, 11:39
Кулеба: Российская вакцина от коронавируса – гибридное оружие РФ против Украины - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Непрошедшая все стадии клинических испытаний российская "вакцина" против коронавируса является гибридным оружием против Украины. Об этом в интервью изданию День заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, вопрос получения вакцины от COVID-19 является классическим примером гибридных возможностей дипломатии.

"Есть классический путь получения вакцины или доступа к ней через систему COVAX. Также существуют возможности договориться напрямую с отдельными поставщиками-производителями, а также есть гибридная возможность обратиться к странам, которые уже зарезервировали для себя с большим запасом вакцину", – объяснил он.

Читайте также: В РФ выдали фейк о производстве российской вакцины в Украине. Не обошлось без Медведчука

При этом Кулеба добавил, что есть еще одно "гибридное измерение" в этом вопросе – ситуация с российской вакциной.

"Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то она является гибридным оружием России против Украины", – сказал он.

Читайте также: Посол США в России отказался от предложения Лаврова вакцинироваться "Спутником V

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
оружие вакцина дмитрий кулеба коронавирус Sputnik V

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Мир Джорджа Сороса

ИсторияМир Джорджа Сороса
 