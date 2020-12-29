Кулеба: Российская вакцина от коронавируса – гибридное оружие РФ против Украины

Непрошедшая все стадии клинических испытаний российская "вакцина" против коронавируса является гибридным оружием против Украины. Об этом в интервью изданию День заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, вопрос получения вакцины от COVID-19 является классическим примером гибридных возможностей дипломатии.

"Есть классический путь получения вакцины или доступа к ней через систему COVAX. Также существуют возможности договориться напрямую с отдельными поставщиками-производителями, а также есть гибридная возможность обратиться к странам, которые уже зарезервировали для себя с большим запасом вакцину", – объяснил он.

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При этом Кулеба добавил, что есть еще одно "гибридное измерение" в этом вопросе – ситуация с российской вакциной.

"Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то она является гибридным оружием России против Украины", – сказал он.

7 октября президент Зеленский заявил, что разговоры о покупке вакцины из РФ – это "предвыборный цинизм", Украина получит настоящую вакцину.

19 декабря Зеленский заявил, что Россия предлагает свою вакцину "в обществе и в информационном пространстве Украины." По его словам, Кремль использует для этого "украинские каналы, которые являются союзниками политики РФ".

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Марк Сировой

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