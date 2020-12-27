Посол США в России отказался от предложения Лаврова вакцинироваться "Спутником V"
Посол США в Москве Джон Салливан отказался от предложения МИД РФ привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V".
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"Посол Салливан благодарит МИД России за предложение вакцины, однако не хотел бы отбирать дозу "Спутника V", предназначенную для гражданина РФ", – говорится в Twitter пресс-секретаря посольства Ребекки Росс.
Она напомнила, что две американские вакцины уже одобрены и помогают бороться с коронавирусом в ЕС, Великобритании, Латинской Америке и США.
"Однако, если МИД России прислушивается к нашим праздничным пожеланиям и якобы имеет выход на Деда Мороза, лучшим подарком было бы немедленное освобождение незаконно задержанных американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида".
- 24 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин не может быть вакцинирован российской вакциной, поскольку она не сертифицирована.
- 2 декабря Путин распорядился начать массовую вакцинацию от коронавируса в России.
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