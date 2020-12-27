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Посол США в России отказался от предложения Лаврова вакцинироваться "Спутником V"

27.12.2020, 17:52
Посол США в России отказался от предложения Лаврова вакцинироваться
Посол США в РФ Джон Салливан (скриншот с видео)

Посол США в Москве Джон Салливан отказался от предложения МИД РФ привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

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"Посол Салливан благодарит МИД России за предложение вакцины, однако не хотел бы отбирать дозу "Спутника V", предназначенную для гражданина РФ", – говорится в Twitter пресс-секретаря посольства Ребекки Росс.

Она напомнила, что две американские вакцины уже одобрены и помогают бороться с коронавирусом в ЕС, Великобритании, Латинской Америке и США.

"Однако, если МИД России прислушивается к нашим праздничным пожеланиям и якобы имеет выход на Деда Мороза, лучшим подарком было бы немедленное освобождение незаконно задержанных американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида".

Справка. В июне 2020 года 28-летнего гражданина США Тревора Рида российский суд признал виновным в применении к полицейским насилия, опасного для жизни и здоровья, и приговорил к девяти годам лишения свободы. Он якобы напал на полицейских в их автомобиле по дороге в участок. Американец говорит, что помнит произошедшего, так как был пьян.
  • 24 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин не может быть вакцинирован российской вакциной, поскольку она не сертифицирована.
  • 2 декабря Путин распорядился начать массовую вакцинацию от коронавируса в России.
Вадим Ребрина
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США вакцина коронавирус Спутник V

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