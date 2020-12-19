Вакцину Sputnik предлагают в Украине, РФ использует для этого наши телеканалы – Зеленский

Украина будет бороться за то, чтобы получить подтвержденную вакцину, но главный вопрос будет заключаться в качестве препарата. При этом, в информационном пространстве страны украинцам предлагают российскую вакцину Sputnik V, заявил президент Владимир Зеленский в интервью The New York Times.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Вакцину" Sputnik V сегодня предлагают в обществе и в информационном пространстве Украины. Россия использует для этого телеканалы, в том числе украинские, которые являются союзниками политики РФ", – отметил президент.

По словам Зеленского, объяснить украинскому обществу и человеку, который умирает, почему если Европа и Америка не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее у России, невозможно. "Другое дело, что мы не должны допускать того, чтобы Украина брала российскую вакцину, которая не прошла все испытания", – подчеркнул глава государства.

На вопрос, готов ли он будет взять Sputnik V, если тот окажется безопасным, Зеленский ответил, что "все просто – Украина будет спасать своих людей и бороться за то, чтобы наши партнеры дали нам вакцину, которая подтверждена: Moderna, Pfizer, AstraZeneca".

При этом, он отметил, что некоторые из этих компаний имеют заводы по всей Европы и даже в России, поэтому вопрос будет стоять, прежде всего, о качестве вакцины.

7 октября Зеленский заявил, что разговоры о покупке вакцины из РФ – это "предвыборный цинизм", Украина получит настоящую вакцину.

8 декабря в госинвестиционном фонде РФ заявили, что харьковская фармкомпания Биолек якобы планирует производить российскую вакцину Sputnik V – в компании информацию опровергли.

Читайте также: Путин поручил привить "вакциной" Sputnik V 400 000 военных РФ – сам не прививается

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.