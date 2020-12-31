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Венгрия решила отказаться от российской вакцины Sputnik V

31.12.2020, 16:59
Венгрия решила отказаться от российской вакцины Sputnik V - Фото
Препарат Sputnik V, он же Gam-COVID-Vac (фото – Минздрав РФ)

Венгрия изменила свои планы и уже не намерена использовать российскую вакцину против коронавируса Sputnik V. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию венгерского правительства.

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Как отмечается, Будапешт решил закупать вакцины либо через систему, разработанную в Евросоюзе, либо напрямую у Китая, поскольку у России недостаточно мощностей для производства их препарата.

Венгрия участвовала в российских испытаниях и была одним из первых получателей небольших партий несертифицированной российской вакцины Sputnik V.

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Наталия Медведева
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Венгрия вакцина коронавирус Sputnik V

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