Венгрия решила отказаться от российской вакцины Sputnik V
31.12.2020, 16:59
Препарат Sputnik V, он же Gam-COVID-Vac (фото – Минздрав РФ)
Венгрия изменила свои планы и уже не намерена использовать российскую вакцину против коронавируса Sputnik V. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию венгерского правительства.
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Как отмечается, Будапешт решил закупать вакцины либо через систему, разработанную в Евросоюзе, либо напрямую у Китая, поскольку у России недостаточно мощностей для производства их препарата.
Венгрия участвовала в российских испытаниях и была одним из первых получателей небольших партий несертифицированной российской вакцины Sputnik V.
- 30 октября в ЕС заявили, что не намерены покупать вакцину российского или китайского производства и не рекомендуют этого делать другим странам-членам Евросоюза.
- 6 ноября министр иностранных дел Венгрии Петер Сияйрто заявил, что в декабре страна начнет закупать "небольшие партии российской вакцины от коронавируса". С конца января 2021 года планировалось постепенно увеличивать закупки, а со временем, возможно, производить препарат на территории Венгрии.
- Президент России Владимир Путин звонил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону с просьбой помочь с производством вакцины от COVID-19 – в РФ отсутствуют необходимые производственные мощности.
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