В Венгрии разработали электронный COVID-паспорт: там будут данные о прививках и тестах

Венгерский центр здравоохранения вместе с электронной базой медицинских услуг EESZT разработали мобильное приложение, которое позволит идентифицировать граждан с точки зрения их "коронавирусной истории", сообщает местное издание Magyar Nemzet.

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Разработанное приложение будет иметь вид электронного COVID-паспорта, куда будут вноситься данные о том, какие тесты на коронавирус и когда были сделаны, а также был ли владелец паспорта вакцинирован от COVID-19. Такой паспорт позволит людям подтверждать свою защиту от болезни, уверены в главном управлении национальной больницы.

Там отметили, что надеются, что "однажды рано или поздно от коронавируса будут защищены все, а пока приложение позволит пользоваться определенными преференциями тем, кто уже перенес болезнь".

Электронный COVID-паспорт будет идентифицировать человека при помощи номера в специальном реестре, а также формировать сертификат защиты от коронавируса – в него будут вносится данные о прививках, тестах и о том, болел ли владелец паспорта COVID-19. Использовать паспорт можно будет внутри Венгрии и за ее пределами.

3 декабря в ВОЗ заявили, что могу ввести путешественников электронные сертификаты вакцинации.

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Дарья Мостовая

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