Британские больницы готовятся к вспышке COVID-19, за сутки – почти 58 000 новых случаев

Больницам по всей Великобритании поступило распоряжение подготовиться к такому же давлению на систему здравоохранения из-за COVID-19, как в Лондоне и на юго-востоке Англии. Новый суточный максимум — в стране зафиксировали 57 725 новых случаев коронавируса, пишет BBC.

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Старший врач Королевского колледжа врачей Эндрю Годдард сказал, что новый, более заразный, штамм вируса распространяется по всей стране.

Это пятый день подряд, когда ежедневно регистрируется более 50 000 новых случаев. Общее количество случаев составляет 2 599 789.

Также в субботу умерли от COVID 445 человек. Общее число смертей достигло 74 570.

Самая последняя статистика по Великобритании от 28 декабря показала, что в больницах с коронавирусом находились 23 823 человека. Это уже было значительно выше весеннего пика, когда 12 апреля в больницы попали 21 683 человека.

Профессор Годдард прогнозирует, что после Рождества количество случаев будет расти.

Доминик Харрисон, директор по общественному здравоохранению Блэкберна и Дарвена, сказал, что решение о новом карантине должно быть принято уже на следующей неделе.

Между тем в британские больницы начала поступать вакцина Oxford-AstraZeneca, первые дозы должны быть введены в понедельник.

Профессор Годдард сказал, что жизненно важно, чтобы общественность не теряла бдительность и продолжала следовать правительственным указаниям, в том числе носить маску, поддерживать социальное дистанцирование и мыть руки.

"Пока вакцинация не сработает и не сделает свое дело – это будет наша лучшая защита", – сказал профессор.

Новый штамм обнаружили на юге Англии. Он не считается более летальным, также нет информации о том, что он как-то иначе реагирует на вакцину от COVID-19. В Лондоне и его окрестностях был введен самый высокий уровень карантинных ограничений.

21 декабря в правительстве Британии заявили, что новый штамм вышел из-под контроля, и впереди будет несколько сложных месяцев.

Новое исследование ученых из Имперского колледжа Лондона подтвердило, что новый штамм COVID-19 намного заразнее, чем предыдущая версия вируса. Однако предварительные результаты свидетельствуют, что вакцина должна работать и против нового штамма

Вадим Ребрина

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