Новый штамм коронавируса вышел из-под контроля, но мы видим выход – глава МОЗ Британии

Новый штамм коронавируса (нет данных о его большей летальности) вышел из-под контроля, и впереди будет несколько сложных месяцев, пока не пройдет вакцинация. Об этом в комментарии SkyNews сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он сказал, что все с нетерпением ждут Рождества, но новый быстро распространяющийся штамм "вышел из-под контроля", правительству пришлось действовать "быстро и решительно" и усиливать ограничения. По словам министра, заболеваемость "резко возросла" за последние несколько дней.

"Это (новый штамм) – огромная проблема, пока мы не сможем провести вакцинацию и защитить людей. Это то, с чем мы столкнемся по всему миру в следующие пару месяцев", – сказал Хэнкок.

Читайте также: Новый штамм коронавируса беспокоит, однако он не повлияет на вакцинацию – МОЗ Германии

По его словам, на 08:00 утра субботы в Британии было вакцинировано 350 000 человек. В планах правительства было вакцинировать к концу выходных около полумиллиона британцев.

"Итак, мы видим выход, но это будут трудные несколько месяцев", – отметил он.

Хэнкок добавил, что сейчас важнее, чем когда-либо, чтобы люди соблюдали правила и сокращали социальные контакты, "потому что это смертельно серьезно".

Ранее на юге Англии обнаружили новый вариант коронавируса, который, вероятно, распространяется быстрее. Он не считается более летальным, также нет информации о том, что он как-то иначе реагирует на вакцину от COVID-19. В Лондоне и его окрестностях введен самый высокий уровень карантинных ограничений.

Тем временем все больше стран закрывают пассажирское сообщение с Великобританией из-за нового штамма.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.