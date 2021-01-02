Исследование подтвердило: новый штамм коронавируса из Британии намного более заразен

Новое исследование ученых из Имперского колледжа Лондона подтвердило, что новый штамм COVID-19 намного заразнее, чем предыдущая версия вируса. Однако предварительные результаты свидетельствуют, что вакцина должна работать и против нового штамма, пишет BBC.

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Ученые пришли к выводу, что индекс репродукции нового штамма, который распространяется в Британии, может быть выше, чем индекс репродукции обычного штамма, на 0,4-0,7 единицы.

На первый взгляд, этот показатель не сильно отличается от индекса репродукции основного штамма, но на самом деле значительно меняет ситуацию в худшую сторону. Каждые 10 инфицированных новым штаммом, скорее всего, заразят еще дополнительно от четырех до семи человек.

Профессор Аксель Ганди из лондонского Имперского колледжа сказал, что разница между типами вирусов "очень значительна".

Сначала считалось, что новый штамм быстрее распространяется среди людей моложе 20 лет, особенно среди детей среднего школьного возраста, но согласно последним данным, он охватил все возрастные группы.

В Оксфордском университете считают, что Британия должна будет ужесточить ограничения.

"Данные Имперского колледжа Лондона – это пока лучший анализ, указывающий на то, что наши предварительные меры в борьбе с новым штаммом оказались неэффективными. Они не снизили показатель R до уровня ниже 1", – сказал профессор Джим Нейсмит. Он считает, что если страна не найдет новых решений – будет больше больных, больше инфекций, госпитализаций и смертей.

Справка. Число R – это средний показатель того, сколько людей инфицирует один человек. Если R превышает единицу, это означает, что вирус распространяется, и количество инфицированных растет. Соответственно, если R меньше 1, количество больных постепенно снижается. В Великобритании, по оценкам ученых, число R составляет около 1,1-1,3.

Профессор Лоуренс Янг из Университета Уорика говорит, что первые выводы исследований указывают на то, что мутация вируса не ставит под угрозу эффективность вакцин. Для окончательных выводов нужны дальнейшие исследования, но предварительные результаты свидетельствуют, что вакцина против коронавируса должен работать и против нового штамма.

Также пока нет свидетельств того, что штамм VUI-202012/01 более смертоносный.

Новый штамм обнаружили на юге Англии. Он не считается более летальным, также нет информации о том, что он как-то иначе реагирует на вакцину от COVID-19. В Лондоне и его окрестностях был введен самый высокий уровень карантинных ограничений.

21 декабря в правительстве Британии заявили, что новый штамм вышел из-под контроля, и впереди будет несколько сложных месяцев.

Вадим Ребрина

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