В США придумали, как вакцинировать людей вдвое быстрее: ждут отмашки Moderna и регулятора

Чтобы ускорить вакцинацию населения от коронавируса SARS-CoV-2, власти США рассматривает возможность в первые месяцы этого процесса вводить людям только полдозы препарата mRNA-1273 от биотех-компании Moderna. Об этом на канале CBS рассказал Монсеф Слауи, глава прививочной госпрограммы "Operation Warp Speed".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам ученого-чиновника, руководство Минздрава страны не рассматривает вакцинацию только одной дозой (без второй, закрепляющей), так как результирующая защита от вируса при таком варианте неизвестна и не проверена: она может быть недостаточной, быстро истекающей или, возможно, вообще некорректной.

Ранее советник Белого дома по вопросам здравоохранения, топ-инфекционист США Энтони Фаучи, высказался аналогично: что однодозная вакцинация препаратами, которые разработаны и проверены для двухдозной схемы, "идет вразрез с наукой" и может быть бесполезной.

Читайте также: В Китае создали аналог вакцин Moderna и Pfizer-BioNTech: говорят, она удобнее конкурентов

Ранее в Британии одобрили к использованию стратегию введения всех доступных доз вакцин сейчас – пока что без планового второго раунда. Там надеются, что ускоренная вакцинация по такой схеме хоть как-то защитит привитых и остановит распространение нового штамма, который "обваливает" местную систему здравоохранения из-за повышенной заразности. Вторые дозы вакцинированные получат "когда-то" в будущем, когда вспышку погасят и будут новые поставки.

#VACCINE SUPPLY: "We always said that these vaccines would be developed on the basis of science, and all decisions will be made on the basis of data," #OperationWarpSpeed's Moncef Slaoui tells @margbrennan as questions remain over federal supply of the #coronavirus vaccine pic.twitter.com/V3aQjocX4n