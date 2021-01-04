В США придумали, как вакцинировать людей вдвое быстрее: ждут отмашки Moderna и регулятора

Чтобы ускорить вакцинацию населения от коронавируса SARS-CoV-2, власти США рассматривает возможность в первые месяцы этого процесса вводить людям только полдозы препарата mRNA-1273 от биотех-компании Moderna. Об этом на канале CBS рассказал Монсеф Слауи, глава прививочной госпрограммы "Operation Warp Speed".

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По словам ученого-чиновника, руководство Минздрава страны не рассматривает вакцинацию только одной дозой (без второй, закрепляющей), так как результирующая защита от вируса при таком варианте неизвестна и не проверена: она может быть недостаточной, быстро истекающей или, возможно, вообще некорректной.

Ранее советник Белого дома по вопросам здравоохранения, топ-инфекционист США Энтони Фаучи, высказался аналогично: что однодозная вакцинация препаратами, которые разработаны и проверены для двухдозной схемы, "идет вразрез с наукой" и может быть бесполезной.

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Ранее в Британии одобрили к использованию стратегию введения всех доступных доз вакцин сейчас – пока что без планового второго раунда. Там надеются, что ускоренная вакцинация по такой схеме хоть как-то защитит привитых и остановит распространение нового штамма, который "обваливает" местную систему здравоохранения из-за повышенной заразности. Вторые дозы вакцинированные получат "когда-то" в будущем, когда вспышку погасят и будут новые поставки.

#VACCINE SUPPLY: "We always said that these vaccines would be developed on the basis of science, and all decisions will be made on the basis of data," #OperationWarpSpeed's Moncef Slaoui tells @margbrennan as questions remain over federal supply of the #coronavirus vaccine pic.twitter.com/V3aQjocX4n — Face The Nation (@FaceTheNation) January 3, 2021



Однако двухраундовая вакцинация mRNA-1273, при которой каждый раз вводится по 50% от первоначально установленной дозы, по словам Слауи, "точно достигнет цели иммунизации вдвое большего количества людей с тем количеством доз, которые у нас сейчас есть: мы точно знаем, что такая схема вызывает идентичный иммунный ответ на дозу 100 мкг". Для сравнения: доза вакцины от Pfizer/BioNTech, созданной по той же технологии, имеет в составе 30 мкг действующего агента.

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Группа Operation Warp Speed ведет на этот счет переговоры с Moderna и регулятором США (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов).

Moderna показана для иммунизации взрослых от 18 до 55 лет, Pfizer/BioNTech – от 16 лет и старше.

В Британии также разрешили делать две прививки от COVID-19 разными вакцинами.

В США, как и во многих других странах, число проведенных вакцинаций отстает от количества отгруженных и доставленных доз. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, на 4 января привито лишь 5 млн американцев, хотя до конца 2020 года планировалось ~20 млн.

На начало 2021 года в мире было заказано правительствами стран ~7,25 млрд доз вакцин.

Украина, как предполагается, по программе COVAX должна получить 8 млн доз. Для того, чтобы привить население страны и погасить эпидемию, нужно дозаказать еще около 32 млн доз, желательно от разных производителей. Только 30 декабря было сообщено о контракте всего на 1,9 млн доз препарата от Sinovac. Таким образом, Украина – в хвосте стран, которые успели предзаказать партии вакцин для своего населения.

Евгений Пилипенко

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