В Африке начали колоть Sputnik V

Гвинея начала "экспериментально" вакцинировать топ-чиновников COVID-19 с помощью российского препарата Sputnik V. Об этом со ссылкой на власти страны пишет Голос Америки.

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По словам гендиректора Нацагентства санитарно-эпидемиологической безопасности Гвинеи доктора Сакоба Кейта, страна "запросила небольшую партию – 55 (двойных) доз". 25 высокопоставленных официальных лиц уже "уколоты".

Между тем, на гостелевидении чиновник заявил, что власти страны направили РФ письмо с просьбой предоставить 2 млн доз. Население Гвинеи, государства на западе Африки, – около 13 млн человек.

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Между тем, фазу III испытаний (основную, положительные итоги которой и последующее одобрение регуляторов, в том числе ВОЗ, дают право вакцине-кандидату называться вакциной) для "Спутника" провалили: люди из плацебо-группы начали массово прививаться уже доступным препаратом. Таким образом, финальные данные об эффективности препарата на векторе из двух аденовирусов человека получить уже невозможно.

27 марта 2014 года Гвинея одобрительно проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН, подтверждающую суверенитет и территориальную целостность Украины и не признающую законности захвата Крыма Россией.

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Евгений Пилипенко

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