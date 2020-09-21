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У Киева появился собственный запах. Купить его можно в виде саше "Киевский каштан"

21.09.2020, 18:49
У Киева появился собственный запах. Купить его можно в виде саше
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Саше подойдет для ароматизации помещения или автомобиля, говорят создатели

У столицы появился собственный аромат — запах каштанов. Приобрести его можно в виде саше, сообщает в Facebook управление туризма при КГГА.

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Обещается, что аромат Киева будет иметь "свежий и сладкий запах каштановых цветов".

Саше "незабываемого и яркого аромата столицы" уже поступило в продажу, использовать его можно для дома, офиса или машины.

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Дарья Мостовая
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