У Киева появился собственный запах. Купить его можно в виде саше "Киевский каштан"

Саше подойдет для ароматизации помещения или автомобиля, говорят создатели

У столицы появился собственный аромат — запах каштанов. Приобрести его можно в виде саше, сообщает в Facebook управление туризма при КГГА.

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Обещается, что аромат Киева будет иметь "свежий и сладкий запах каштановых цветов".

Саше "незабываемого и яркого аромата столицы" уже поступило в продажу, использовать его можно для дома, офиса или машины.

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Дарья Мостовая

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